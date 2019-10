Göttinger Basketballerinnen mit einigen Sorgen ins Niedersachsen-Duell

Panthers Osnabrück zu Gast

+ © Hubert Jelinek/gsd Angeschlagen: Göttingens Jill Morton (rechts), hier gegen Hernes Matilda Claesson, hofft auf einen Einsatz. © Hubert Jelinek/gsd

Mit personellen Sorgen gehen die flippo Baskets BG 74 Göttingen in das Spiel der Basketball-Bundesliga gegen Aufsteiger Panthers Osnabrück am Sonntag ab 16 Uhr in der FKG-Halle.