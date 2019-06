Göttinger Uni-Frauen verteidigen Titel

Göttingen – „Das war gut, dass wir gleich das erste Spiel gegen Würzburg verloren haben. So konnten wir im Finale aus den Fehlern, die wir da gemacht haben, unsere Konsequenzen ziehen“, meinte Gökhan Özbas, Trainer des Frauen-Teams der WG Göttingen. Diese Wettkampfgemeinschaft, die sich aus Studentinnen der Universität Göttingen, der Privaten Fachhochschule und der HAWK zusammensetzen, hatte soeben ihren Titel als Hochschulmeisterinnen gegen die WG Würzburg mit einem 52:47-Sieg erfolgreich verteidigt und hat sich damit für die „European Universities Games“ in 376 Tagen in der serbischen Hauptstadt Belgrad qualifiziert.

Doch zuvor geht es für dieses Team ins polnische Posen vom 20. bis 27. Juli zu den „European Universities Games“, für das sich die Göttingerinnen im Vorjahr qualifiziert hatten. Und quasi im Anschluss daran reisen sowohl die Göttinger Frauen als auch die Männer zur Europameisterschaft des 3x3 Basketball vom 31. Juli bis zum 3. August ins portugiesische Porto.

Die Revanche aus der 24:32-Niederlage in der Vorrunde gegen Würzburg war dem Özbas-Team also gelungen. Fünf Teams hatten sich für diese Meisterschaft qualifiziert. Der Modus: Jeder gegen jeden über 4 x 7 Minuten. Dabei gewann die WG Göttingen in der Vorrunde deutlich mit 47:18 gegen die TU Berlin, gegen die WG Köln gab es einen 37:28-Erfolg, und die Uni Marburg wurde mit 37:24 bezwungen. Die beiden Erstplatzierten hatten sich für das Finale qualifiziert. Die Göttingerinnen hatten vor allem durch ihre starke Defense mit der überragenden Viki Karambatsa, die im Bundesliga-Team der BG 74 Göttingen spielt, dieses Match gewonnen.

„Unsere körperliche Überlegenheit gegenüber Würzburg hat sich dann doch ausgezahlt, und wir haben den Sieg clever herausgespielt. Es war ein richtiger Teamsieg. Von der Leistung her haben wir uns gegenüber dem Vorjahr noch verbessert“, freute sich Özbas, der auch die Studenten der WG Göttingen trainiert.

Die schieden allerdings schon in der Gruppenphase, in der zwei Gruppen à drei Teams spielten, aus. Gegen die WG Würzburg setzte es eine knappe 42:48-Niederlage. In diesem Spiel brach sich Philipp Sprung die Nase und fehlte in der Partie gegen die WG Heidelberg, die mit 43:55 verloren ging, sodass die Göttinger in der Gruppe B nur den letzten Platz belegten.

„Sechs unserer Spieler hatten zuvor schon beim 3x3 Basketball am Freitag gespielt. Das hat sehr viel Kraft gekostet, sodass uns die Energie fehlte“ hatte Göttingens Ex-BG-Spieler Nick Boakye eine nachvollziehbare Erklärung. Sieger wurde die WG Karlsruhe, die im Finale gegen die WG Münster mit 63:55 siegte. wg/gsd