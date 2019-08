Göttingerin Nguyen Manh noch ohne Sieg mit dem Nationalteam 

In Klatovy dabei: Göttingens Lea Nguyen Manh (am Ball) spielt derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft der U 20 bei der Europameisterschaft in Tschechien.

Klatovy/Göttingen – Die Göttingerin Lea Nguyen Manh spielt seit dem 3. August mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft U 20 bei der Europameisterschaft im tschechischen Klatovy.

Nguyen Manh spielte in der vergangenen Saison beim Basketball-Bundesligisten BG 74 Göttingen und wechselt zur kommenden Spielzeit zum Regionalliga-Aufsteiger ASC 46 Göttingen.

Im ersten Gruppenspiel dieser EM am Samstag gab es gegen Frankreich eine 50:77 (20:33)-Niederlage. Nguyen Manh spielte knapp acht Minuten, blieb aber ohne Punkte. Beste Punktesammlerin aufseiten der Deutschen war Luisa Geiselsoder mit 20 Punkten. Übertroffen wurde sie nur von der Französin Tima Pouye, die 22 Punkte erzielte. Nur einen Tag später waren die Niederlande Gegnerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Auch diese Partie ging mit 59:70 (35:41) verloren. 7:32 Minuten stand die Göttingerin gegen die Oranjes auf dem Feld, blieb aber erneut ohne Punkt. Morgen geht es in der Gruppe G zwischen Deutschland und Italien um Platz drei oder vier. Alle 16 teilnehmenden Mannschaften erreichen das Achtelfinale, in dem dann am Mittwoch die Teams für das Viertelfinale gesucht werden.

Lea Nguyen Manh, die am 10. August 19 Jahre jung wird, hatte sich bei einem Lehrgang für die Nationalmannschaft qualifiziert und sich riesig darauf gefreut, bei dieser EM dabei zu sein. wg/gsd