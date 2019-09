Große Hoffnung auf eine gute Saison bei den BG-Ladies 

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Das Frauen-Bundesliga-Team 2019/20 der flippo Baskets BG 74 Göttingen: Hinten von links: Trainer Goran Lojo, Alissa Pierce, Jill Morton, Vasiliki Karambatsa, Megan Mullings, Ivana Blazevic, Cayla McMorris. Vorne von links: Jennifer Crowder, Fenja Keune, Annika Oevermann, Sandra Azinovic, Alina Jahnke, Meike Oevermann, Marika Fengkohl. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Große Vorfreude bei den Göttinger BG 74-Frauen auf die dritte Saison in Folge in der Basketball-Bundesliga! Am Samstag starten die flippo Baskets schon um elf Uhr beim „Season-Opening“ in Hannover gegen Aufsteiger und Erstliga-Rückkehrer USC Heidelberg.