Großer Kräfteverschleiß: BG-Akku gegen Chemnitz fast leer

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Vorsicht, Stolperfalle! Göttingens Mark Smith (am Ball) zieht zum Niners-Korb, während vor ihm der Chemnitzer Arnas Velicka heftig ins Straucheln gerät. Hinten rechts schauen Till Pape und Marko Filipovity (35) zu. © Hubert Jelinek/gsd

Das war (leider) abzusehen und kommt nicht wirklich überraschend: Bei der 68:81 (39:47)-Niederlage gegen die Niners Chemnitz liefen sehr viele Spieler der BG Göttingen fast auf der letzten Rille.

Göttingen – Der ungeheure Kräfteverschleiß durch das achte Spiel in nur 24 Tagen war bei manchem Veilchen unübersehbar. So gab es gegen die Sachsen die vierte Heimniederlage, die die Aussichten auf die bestmögliche Play-off-Platzierung nicht gerade verbesserte.

Von Platz vier und dem damit verbundenen Heimrecht im Viertelfinale ganz zu schweigen!

Das Dumme ist zudem für die BG: Zeit zum Aufladen des Kraft-Akkus ist kaum vorhanden. Schon am Donnerstag geht’s weiter – und das ausgerechnet beim zuletzt gut performenden Play-off-Konkurrenten Baskets Würzburg, der zuletzt am vergangenen Samstag spielte und nur durch einen Buzzer Beater 78:81 in Ludwigsburg verlor.

Die Schwachstelle gegen die Sachsen machte Trainer Roel Moors in der Offensive aus. Ohne Spielernamen zu nennen, dürfte er wohl Rayshaun Hammonds und Jevon Bess, der in der Defensive allerdings erneut Fleißarbeit leistete, gemeint haben. Beide blieben in der ersten Halbzeit punktlos. Und auch nach dem Wechsel änderte sich daran kaum etwas. So standen am Ende insgesamt zwei Punkte für die beiden in der Statistik – Hammonds (gegen Braunschweig noch der Held mit seinem Sieges-Dreier) zwei, Bess null.

Die Last des Punktesammelns lag so einmal mehr bei den Guards Harald Frey, mit 27 Punkten Topscorer der Partie, und Mark Smith, der 15 Punkte erzielte (und neun Rebounds fischte) – macht zusammen 42 Zähler und damit weit über die Hälfte aller Punkte für die Veilchen. Moors zog aus der schwachen Angriffsleistung das Fazit: „Wir müssen offensiv wieder in Fluss kommen. Eigentlich war das immer unsere Stärke, jetzt ist es unsere Schwäche. Nur so können wir dann auch weitere Spiele gewinnen. Wir haben zu wenige Spieler, die auf ihrem normalen Niveau agieren. Und die Dreier-Trefferquote geht auch schon seit Wochen nach unten.“

So bleiben Moors und Co-Trainer Foucart vor allem als mentale Aufbauhelfer gefragt. Aber wie wollen sie die psychologische Aufrüstung angesichts der weiteren kurzen Spielabfolge, die jetzt zu einem klaren Wettbewerbs-Nachteil wurde, hinbekommen? Das gleicht der oft zitierten Quadratur des Kreises.

„Chemnitz hat viel aggressiver gespielt. Wir haben die Physis nicht matchen können. Da kriegst du dann die Rebounds nicht, und auch nicht die Pfiffe. Dass es an fehlender Kraft lag, weiß ich nicht“, meinte BG-Forward Till Pape und ergänzte: „Es darf nicht passieren, dass wir 28 Punkte im ersten Viertel zugelassen haben. Es war in den letzten fünf Spielen so, dass wir am Anfang einen Rückstand fressen und dann immer wieder zurückkommen mussten. Das kann aber nicht der Weg sein. Um dann wieder ins Spiel zu kommen – das kostet eben viel Kraft.“

Gestern war kontrollierter Kräfteaufbau angesagt, heute geht’s per Bus schon wieder nach Würzburg. Sinnvolle Regeneration sieht sicher anders aus. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)