BG Göttingen im FIBA Europe Cup: „Die schwierigste aller Gruppen“

Von: Helmut Anschütz

Nach der Landung im Frankfurter Flughafen: Die neuen BGer (von links) Grant Anticevich, Umoja Gibson, Bodie Hume, davor dessen Freundin Maiya Janae und Deondre Burns. © BG Göttingen/nh

„Das ist die schwierigste aller Gruppen“, stöhnte Frank Meinertshagen nach der Auslosung der Gruppen für die FIBA Europe Cup (FEC).

München/Göttingen – Im Hilton-Hotel auf dem Flughafen München war der Geschäftsführer von Basketball-Bundesligist BG Göttingen pflichtgemäß anwesend und registrierte die drei Gruppengegner stirnrunzelnd: Cholet Basket aus Frankreich, Pallacanesto Varese ais Italien und der Verlierer aus Benfica Lissabon (Portugal)/TSU Tiflis (Georgien).

Die Auslosung ist für die BG aber nur pro forma: Zieht sie durch Siege in der Champions League-Qualifikation (Start 27. September gegen Den Bosch/Holland) in die Gruppenphase ein, muss sie die ausgeloste Gruppe I im FEC nicht mehr interessieren.

„Diese Gruppe ist wirklich super-schwierig“, meinte Meinertshagen weiter. Sollte sich das Team von BG-Trainer Olivier Foucart nicht für die Basketball Champions League (BCL) qualifizieren, startet es voraussichtlich am Mittwoch, 18. Oktober, mit einem Heimspiel gegen Lissabon oder Tiflis in den FIBA Europe Cup. Cholet (Ex-Klub von Ex-BG-Spielmacher Michael Stockton) und Varese haben ebenfalls noch die Chance, sich für die Basketball Champions League zu qualifizieren. Sollte dies der Fall sein, wird ein Team aus der FIBA Europe Cup-Qualifikation den entsprechenden Platz einnehmen.

Die erste Gruppenphase endet am 22. November, die zweite Runde startet am 6. Dezember. Für die zweite Runde qualifizieren sich die zehn Gruppenersten sowie die sechs besten Gruppenzweiten. Ins Viertelfinale ziehen jeweils die ersten beiden jeder Gruppe ein.

Qualifiziert sich die BG für die BCL-Gruppenphase, startet sie wohl auch am 18. Oktober mit einem Auswärtsspiel auf Teneriffa. Weitere Gegner sind Darüssafaka Istanbul (Türkei) und Riga (Lettland).

Neuzugänge angereist

Am Montag war bei den Veilchen der große Anreisetag der neuen Spieler. Am Vormittag sind die sechs ausländischen Spieler am Frankfurter Flughafen angekommen. Der Ex-Ulmer Fedor Zugic ist aus Montenegro über Serbien angereist, 2,09m-Center Karlis Silins kam mit Freundin Paula aus Lettland.

Aus den USA sind Deondre Burns, Umoja Gibson und Bodie Hume mit Freundin Maiya Swanson eingeflogen. Die weiteste Reise hat Grant Anticevich aus Australien hinter sich.

Im Sartorius Basketball Lab haben die Neuzugänge nach einer kurzen Führung und einem Gespräch mit den beiden Coaches Olivier Foucart und Kenneth Desloovere Papierkram erledigt, Trainingskleidung und Trikots anprobiert, ihre Autos bekommen und sind dann in ihre Wohnungen gebracht worden. Das erste gemeinsame Training steht dann am kommenden Dienstag auf dem Programm.

Zach Ensminger und Osaro Jürgen Rich waren schon in der vergangenen Woche im Basketball-Zentrum und trainierten mit Coach Olivier Foucart. (Helmut Anschütz/gsd)

Da ist das Los: Die BG wurde zunächst als zweites Team in die Gruppe I des FIBA Europe Cup gelost. © BG Göttingen/nh