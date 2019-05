Guter Start reicht BG Göttingen gegen Ulm nicht

Unter Druck: Göttingens Spielmacher Michael Stockton (am Ball) versucht, die Lücke zwischen Ulms Ryan Thompson (links) und Nationalspieler Ismet Akpinar (rechts) zu nutzen.

Göttingen – Wieder eine Pleite für die BG Göttingen! Vor 2801 Zuschauern verloren die Veilchen ihr vorletztes Heimspiel in der Basketball-Bundesliga mit 76:82 (38:41) gegen ratiopharm Ulm. Der Abstiegskampf wird immer mehr zum Nervenkampf.

Nach dem ersten Rückstand traf Michael Stockton - wieder unter den Augen seines Vater John Stockton - den ersten Dreier für die BG. Die Veilchen agierten mutig und engagiert mit Selbstvertrauen, führten in der Anfangsphase, obwohl die Schiedsrichter nicht ausgewogen pfiffen. Nach vier Minuten hatten sie fünf Fouls auf ihrem Konto, die Ulmer noch keines. Die Fans quittierten dies mit „Schieber, Schieber“-Rufen. Zudem wurde Darius Carter hart in die Bande gecheckt, es dauerte, bis er wieder aufstehen konnte. Nach 4:52 Minuten pfiffen die Referees das erste Foul gegen die Gäste. Doch die Göttinger ließen sich nicht beirren, obwohl wenig später das dritte Foul gegen Derek Willis wehtat (9.). Der lange Big Man musste vorsichtshalber vom Feld. Trotzdem blieb die BG am Drücker, lag nach zehn Minuten 26:21 vorn.

Punktearm verlief anschließend das zweite Viertel. Nach einer Viertelstunde stand es lediglich 30:25. Doch irgendwie war nun der Rhythmus weg bei den Veilchen, die Ulmer rückten immer weiter heran und glichen durch Nationalspieler Ismet Akpinar per Dreier zum 35:35 aus. Als Akpinar seinen zweiten Dreier folgen ließ, war es um die BG-Führung geschehen. Auch wenn Mihajlo Andric per Dreier auf 38:39 verkürzte, gingen die bayrischen Schwaben mit einem 41:38-Vorsprung in die Kabine. Dickes Pfeifkonzert für die Schiedsrichter. Gute Zweier- (71:63 Prozent), aber schwache Dreierquoten (27:25 Prozent) beiderseits kennzeichneten die Partie zur Pause.

Danach markierte Stockton zwar die ersten Punkte, doch in der Folge kassierte die BG einen 0:9-Lauf, der die Gäste mit 50:40 in Front brachte. Für Willis war die Partie nach 23 Minute bereits zu Ende, nachdem er sein viertes Foul kassierte, meckerte und so das fünfte hinterher bekam. Bitter! Bei den Veilchen lief jetzt wenig, das inzwischen wenig ansehnliche Spiel wurde von Freiwürfen bestimmt. Nach 30 Minuten lagen die Ulmer mithin 67:61 vorn - und schon wieder „Schieber“-Sprechchöre gegen die Unparteiischen, die ohne Linie agierten.

Im Schlussdurchgang zog das Team von Trainer Thorsten Leibenath auf 76:66 davon (36.), womit die Entscheidung gefallen war. Die BG kämpfte erneut mit viel Einsatz, aber es gab eben auch wieder diese vielen kleinen Fehler. Nach einem Unsportlichen Foul gegen Ulms David Krämer - einmal mehr eine zweifelhafte Entscheidung der Referees - verkürzte Stockton zwar auf 72:77, doch zu mehr reichte es nicht mehr. BG-Coach Roijakkers: „Unsere Verteidigung hat sehr physisch gespielt, aber unsere Offensive war zu statisch. Wir hatten zu wenige Offensiv-Rebounds (nur einer, d. Red.) und zu viele Ballverluste (15, Ulm 16, d. Red.). Wir hätten schlauer spielen müssen.“

Am Freitag (20.30 Uhr) spielt die BG in Crailsheim - das nächste "Abstiges-Endspiel".

BG: Lockhart 9/davon 1 Dreier, Albrecht, Kramer 10/1, Williams 7, Carter 5, Andric 22/2, Mönninghoff 5/1, Stockton 15/2, Larysz, Willis 2, Haukohl 1, Grüttner.

Erfolgreichste Ulmer Werfer: Miller 17, Green 16/1, Evans 15/1, Akpinar 14/2, Thompson 13/1. haz/gsd