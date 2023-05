83:75 - BG Göttingen wirft auch den FC Bayern München aus der Halle

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Die Bayern-Presse! Ognjen Jaramaz, Nils Giffey (7) und Isaac Bonga (9) machen Druck auf Göttingens starken Spielamcher Geno Crandall (am Ball), der gleich abspielt auf Javon Bess (rechts). Links verdeckt Till Pape. © Hubert Jelinek/gsd

Das ist schon wieder der Wahnsinn! Vor 3447 Zuschauern in der ausverkauften Halle gewinnt die BG Göttingen 83:75 (44:41) auch gegen den FC Bayern München Basketball und hält weiter Platz fünf in der Basketball-Bundesliga.

Göttingen – Die Veilchen gewinnen alle vier Viertel, reißen die Fans zu Beifallsstürmen hin. Ein irres Spiel, ein irrer Sieg. Die S-Arena steht völlig kopf.

Großer Aufriss am Sonntag beim 32. Spieltag: MagentaSport hat das große Besteck mitgebracht zur „CourtsideLive“-Übertragung. Bei den Veilchen ist Rob Edwards wieder zurück im Team.

Bayern-Coach Andrea Trincheri lässt mal locker acht Mann aus seinem Aufgebot draußen, darunter auch seine Stars Cassius Winston, Othello Hunter und Corey Walden.

Und prominente Gäste sind auch da: Bundestrainer Gordon Herbert gibt sich die Ehre, zudem der Vater vom verletzten Max Besselink. Und auch noch dabei: Ivan Martinovic, Erstliga-Handballer bei der MT Melsungen, früher Hannover-Burgdorf, sowie sein Mitspieler Dimitri Ignatow.

Furioser Auftakt der Veilchen bei diesem Playoff-Vorgeschmack: Crandall und Pape per Dreier zum 5:0, Frey mit Freiwürfen zum 7:0. Erst dann trifft Ognjen Jaramaz und langsam kommt der FC Bayern Basketball in Schwung. Dreier von Nils Giffey, aber Harald Frey hält per Drei-Punkt-Spiel dagegen zum 12:10. Die erste Führung gelingt München beim 14:12 durch Paul Zipser. Aber die BG hält das Match eng, lässt Bayern nicht wegziehen, auch wenn der für Augustine Rubit nachverpflichtete Zylan Cheatham den Göttingern zwei Dunks geradezu reinschmettert und Andi Obst traumwandlerisch seinen ersten Dreier trifft. Rob Edwards kann’s aber auch: erst ein Dreier, dann das 24:22 zum Viertel-Endstand. Starker Auftritt bis dahin von den Veilchen!

Im zweiten Viertel halten die Göttinger weiter mit, bieten dem haushohen Favoriten Paroli. Nach 13:30 Minuten ist Bayern 31:27 vorn, ehe Freddie Gillespie den Vorsprung auf 36:29 ausbaut. Der Spielfluss bei der BG ist etwas ins Stocken geraten, aber Crandall und Pape mit Freiwürfen verkürzen den Rückstand auf 33:36. Frey sorgt sogar für den 35:36-Anschluss, begeistert bejubelt von den BG-Fans. Und Javon Bess gelingt der Führungswechsel – per Dreier zum 38:36. Doch München kontert ebenfalls mit Obst und Giffey zum 41:38. Und dann noch mal Bess in Aktion: Zweiter Dreier zum Ausgleich 41:41, die Zuschauer reißt es von den Sitzen. Und sie bleiben gleich stehen, denn Rayshaun Hammonds trifft zum 43:41, wird dabei gefoult und verwandelt auch den Extra-Freiwurf zum 44:41 zur Halbzeit. Ausgeglichene „Stats“ zur Pause, aber 18:12-Rebounds, auch sie tragen zur Führung der BG zur Pause bei. So kann’s gern weitergehen!

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wird’s zum Abnutzungskampf. Wenig Punkte, harte Zweikämpfe. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, singen die Fans – das konnte nicht ausbleiben. Versteht Geno Crandall aber sicher nicht – dafür ist er stark auf dem Parkett, ein überragendes Spiel des früheren englischen Doppel-MVP.

Dann sind die Veilchen 56:48 vorn. Trinchieri pustet die Backen auf. Nick Weiler-Babb per Dreier für Bayern, Mark Smith kontert mit Dreier zum 59:51. Mit 59:54 geht’s nach 30 Minuten in die Viertelpause. Es bleibt wie immer bei der BG spannend, es ist alles drin für die BG.

Durch Frey ist die BG 63:56 vorn, doch die Bayern kommen. Unsportliches Foul von Frey, Jaramaz verwandelt die Freiwürfe und einen Zweier danach zum 63:63. Nächster Führungswechsel: Giffey wirft zum 66:65 für Bayern ein, Crandall kassiert sein viertes Foul. Bayern cool, Gillespie netzt zum 70:65 ein, doch Bess fasst sich ein Herz: Dreier zum 68:70, Zum x-ten mal wieder Spannung, Krimizeit hoch drei in der S-Arena!

Und es wird noch besser! Pape-Dreier zum 73:70, Technisches Foul gegen Jaramaz, Freiwurf Smith zum 74:70. Ballbesitz BG und Dreier Frey zum 77:70, die Halle kocht, eskaliert völlig. Zwei Freiwürfe Frey zum 79:70.

Aber es wird noch mal eng: Giffey trifft vier Freiwürfe zum 79:75, nachdem Pape mit dem fünften Foul raus ist. Auszeit BG bei noch 38,9 Sekunden auf der Uhr. Fünftes Foul Crandall – bitter. macht aber nichts. Diesen Super-Sieg lässt sich die BG nicht mehr nehmen. Jaramaz vergibt einen Freiwurf. Bayern muss foulen. Bess trifft zum 81:75. Nächstes Foul München (zuletzt elf Siege in Folge). Wieder Bess zum 83:75. Das BG-Kraftpaket hat Nerven aus Stahl. Da ist das Ding! Die BG hat den Bayern tatsächlich die Lederhosen ausgezogen!

Coach Roel Moors: „Das war unsere beste Defensiv-Leistung in dieser Saison! Einsatz und energie haben gestimmt. Meine Spieler sollen dieser Sieg einige Stunden genießen.“

Mehr geht nicht, denn am Dienstag kommt Bonn. Der Tabellenführer mit 16 Siegen in Serie.

BG: Hammonds 6, Edwards 7/davon 1 Dreier, Frey 18/1, Crandall 14, Boakye, Smith 13/2, Ani, Mönninghoff, Kamp 2, Pape 10/2, Bess 13/3, Giotis.

FC Bayern München: Giffey 14/1, Jaramaz 14/2, Gillespie 13, Weiler-Babb 6, Seeley 2, Bonga 5, Obst 6, Zipser 5, Kharcenkow 3, Cheatham 7. (Helnut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)