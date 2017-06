Haukohl der nächste Neuzugang der BG Göttingen

Göttingen. Die BG Göttingen hat in dieser Woche den dritten Spieler verpflichtet. Der Tabellenelfte der vergangenen Spielzeit in der Basketball-Bundesliga sicherte sich am Donnerstag die Dienste von Stephan Haukohl, der von Science City Jena nach Göttingen wechselt und bei der BG einen Einjahresvertrag erhält.

„Stephan Haukohl wird bei uns auf der Position vier zum Einsatz kommen“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers über den 23-Jährigen. Der Niederländer traut Haukohl eine Menge zu. „Er kann das Spielfeld weit machen, so wie es Dominik Spohr in den vergangenen Spielzeiten bei uns gemacht hat.“

Als 16-Jähriger wechselte Haukohl aus seiner Heimatstadt München in das Sportgymnasium nach Jena, für das er in der Nachwuchs-Bundesliga spielte. In den ersten drei Seniorenjahren ging er in der ProA für Ehingen/Urspringschule und Nürnberg auf Korbjagd, bevor er 2015 den Sprung in die Erste Liga wagte. Beim Mitteldeutschen BC kam der 2,05 Meter große Forward bei durchschnittlich zwölf Minuten Einsatzzeit pro Partie auf 3,8 Punkte und 2,3 Rebounds. In der vergangenen Saison steigerte er seine Einsatzzeit bei Science City Jena auf 15 Minuten pro Spiel, in denen ihm 5,6 Punkte und 2,6 Rebounds gelangen.

An seinen neuen Verein dürfte Haukohl, der nach Joanic Grüttner Bacoul, Darius Carter, Lenny Larysz sowie Dennis Kramer und Dominic Lockhart der sechste Spieler im Göttinger Erstligakader ist, nur gute Erinnerungen haben. Das Auswärtsspiel im vergangenen Dezember in der Lokhalle gewann Jena mit 82:76. Und im Rückspiel führte Haukohl sein Team mit 24 Punkten zu einem 102:92-Erfolg. (raw)