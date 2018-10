Haukohl und Willis: BG-Duo mit Aufwärtstrend

Ab durch die Mitte zum Dunk in den gegnerischen Korb: Göttingens Stephan Haukohl Dunk (am Ball) nutzt die Lücke zwischen Ludwigsburgs Karim Jallow (links) und Trevor Mbakwe.

Göttingen. Das haben sie nun davon! Durch den Sieg im Achtelfinale des BBL-Pokals haben sich die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen um den einen oder anderen freien Tag unmittelbar vor Weihnachten gebracht.

Denn das Viertelfinale, das am kommenden Freitag in der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels Alba Berlin gegen den Aufsteiger Hakro Merlins Crailsheim ausgelost wird, ist für den 22. oder 23. Dezember terminiert, also unmittelbar vor Heiligabend. Frohes Fest, BG!

Für Veilchen-Kapitän Michael Stockton ist dies aber nicht so schlimm: „Solche Extra-Spiele sind kein Problem.“ Schließlich dürfen die Spieler von Coach Johan Roijakkers schon ein bisschen stolz sein, die Runde der letzten Acht erreicht zu haben neben Frankfurt, Bamberg, Bonn, München, Berlin, Jena und Braunschweig. Ein bisschen Los-Glück – und es gibt vielleicht ein Niedersachsenderby gegen die Löwen aus Braunschweig, nachdem Niedersachsen-Rivale EWE Baskets Oldenburg als größte Überraschung gegen Science City Jena scheiterte. Von Vorteil wäre auch in der zweiten Pokalrunde ein Heimspiel.

Möglich wurde die zweite Runde, weil mehrere BG-Spieler einen Schritt nach vorn gemacht haben. Zum Beispiel

Stephan Haukohl

Der deutsche Forward hat sich in seiner Physis und auch in der Athletik sehr verbessert. Sommertraining zahlt sich eben aus. Und er agiert auch weitaus selbstbewusster als noch in der vergangenen Spielzeit. Beim Pokal-Coup gegen Ludwigsburg schnappte sich Haukohl schon in der Anfangsphase den Ball, ging ab durch die Mitte und vollendete per Dunk zum 6:4. Muss man sich erstmal zutrauen. Ein weiterer Aktivposten im Team 2018/19. Wie auch

Derek Willis

War die zum Schluss gegen Ludwigsburg starke Vorstellung jetzt sein Coming-out? Das werden die folgenden Partien belegen. Jedenfalls zeigte der 2,06-Meter-Hüne im dritten Pflichtspiel endlich, was er kann. In den Testspielen hatte der Jung-Ehemann bereits angedeutet, was er draufhat. Auch gerade von der Dreierlinie. Doch gegen Bonn und in Weißenfels hatte er noch nicht das nötige Wurfglück und Timing. Gegen Ludwigsburg ließ er sich vom anfänglich missglückten Dreierversuchen nicht beirren, nahm mit neun die meisten im Team überhaupt und versenkte davon drei. Dazu zwei Zweier und sechs von sieben Freiwürfen – machte 19 Zähler, BG-Bestwert der Partie.

Zumindest auf dem Parkett noch nicht „angekommen“ ist

Tre Coggins

Der kleine Shooting Guard spielte gegen Ludwigsburg ebenso nicht wie bereits beim Mitteldeutschen BC, wo er schon auf dem Feld stand, Trainer Roijakkers ihn aber wieder runter beorderte, als der MBC eine andere Aufstellung wählte. Roijakkers: „Tre passt in unser System. Aber wir spielen eine Rotation mit neun oder zehn Spielern, da kommt er an anderen Spielern nicht vorbei.“ Der BG-Coach sieht Coggins als guten Spielertypen, der lieber Bücher liest, als sich über Twitter oder Instagram mitzuteilen. Wird die Zeit für Coggins noch kommen? (haz/gsd-nh)