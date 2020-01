Heimdebüt für Anna Kelly bei den BG 74-Frauen

Basketball-Bundesliga

+ © Florian Petrow/gsd Hofft auf einen Einsatz: Göttingens Megan Mullings hier im Hinspiel gegen die Hannoveranerinnen Marleen Suzan Peek (13) und Tijana Cukic. © Florian Petrow/gsd

Am 12. Spieltag den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga der Frauen, die Stars Kelten, mit 59:53 besiegt – am 13. Spieltag beim amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger Herner TC mit 58:49 gewonnen. Und nun steht am 14. Spieltag das Niedersachsenderby für die flippo Baskets BG 74 Göttingen gegen den Tabellendritten TK Hannover am Sonntag um 16 Uhr in der FKG-Halle an.