Heißer Playoff-Endspurt für die BG Göttingen

Von: Helmut Anschütz

Mit 20 Punkten Topscorer in Rostock: Göttingens Center Rayshaun Hammonds (am Ball) im letzten Heimspiel gegen Ludwigsburgs Justin Johnson. © Hubert Jelinek/gsd

So spannend wie lange nicht ist in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga der Kampf um die Play-offs.

Göttingen – Nicht nur dabei, sondern mittendrin ist auch die BG Göttingen. Nachdem in der vergangenen Spielzeit die „Post-Season“ durch eine Niederlagen-Serie und Kamar Baldwins Verletzungs-Ausfall noch flöten ging, soll es nach elf Jahren aktuell endlich wieder klappen mit dem Einzug in die Endrunde – das ist das große Ziel von Trainer Roel Moors und der gesamten BG-Organisation.

Verbunden damit ist auch ein internationaler Startplatz, was wiederum ein wichtiges Argument bei der Suche nach neuen Spielern ist, wenn sie sich auf der europäischen Bühne zeigen können. Die BG steht vor einem harten Restprogramm mit noch sechs und damit den meisten Spielen – über die End-Platzierung am 7. Mai ist noch nichts entschieden. Von den MagentaSport-Kommentatoren wurden die Veilchen zuletzt mehrfach als Kandidat für Rang vier genannt – der würde das Heimrecht im Viertelfinale bedeuten. Ist Platz vier aber realistisch?

Wohl eher geht es darum, Rang fünf beizubehalten. Damit würde man den drei großen „B’s“ Berlin, Bonn, Bayern aus dem Weg gehen. Doch selbst dieses Ziel dürfte ungeheuer schwierig werden. Schon das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen Braunschweig ist ein harter Brocken. Und nur zwei Tage später am Montag das Nachholspiel vom 1. Spieltag(!) gegen Chemnitz wird ein irrer Kraftakt. Das letzte Auswärtsspiel am nächsten Donnerstag in Würzburg könnte schon „Endspiel-Charakter“ bekommen. Gegen die Top-Teams München (3.) und Bonn (2.) gilt es, sich gut zu verkaufen. Und Schlussgegner Frankfurt kämpft noch verbissen um den Klassenerhalt. Das Pfund, mit dem die BG wuchern kann, sind die fünf Heimspiele mit der nötigen Fan-Unterstützung – mit spekulierten drei Heimsiegen. Das etwas Beruhigende für die BG: Die Konkurrenz nimmt sich gegenseitig auch noch Punkte weg. Aber spannend bleibt’s allemal, trotz Mammut-Spielprogramm ist volle Konzentration gefordert. Schwierig genug!

Das Restprogramm

4. Oldenburg: Bamberg (H), Ulm (A), Ludwigsburg (H), MBC (A), München (H).

5. BG: Braunschweig (H), Chemnitz (H), Würzburg (A), München (H), Bonn (H), Frankfurt (H).

6. Ludwigsburg: Würzburg (H), MBC (H), Oldenburg (A), Chemnitz (H), Rostock (A),

7. Ulm: Chemnitz (A), Oldenburg (H), Berlin (A), Rostock (H), Bonn (A).

8. Würzburg: Ludwigsburg (A), BG Göttingen (H), Frankfurt (A), Braunschweig (H).

9. Rostock: Berlin (A), München (A), Bayreuth (H). Ulm (A), Ludwigsburg (H).

10. Bamberg: Oldenburg (A), Crailsheim (A), Bonn (H), Bayreuth (H). (Helmut Anschütz/gsd)