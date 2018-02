BG hofft auf die Wende

Basketball-Bundesliga Männer: Göttingen bereits am Freitag bei den Mainfranken

+ Mit der BG Göttingen in Würzburg gefordert: Harper Kamp (am Ball) in Aktion gegen Gießens Mahir Agva. Archivfoto: zje/nh

Göttingen. Wissen Sie noch, was am 4. November 2017 bei der BG Göttingen los war? Aus dem Kopf möglicherweise nicht. Deshalb zur Aufklärung: An diesem Samstag fuhren die Veilchen ihren zweiten und bisher letzten Heimsieg in der Basketball-Bundesliga ein. 81:74 gegen s.Oliver Würzburg mit Ex-Nationaltrainer Dirk Bauermann und dem aktuelle Nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing. Am (heutigen) Freitag steigt nun das Rückspiel bei den Würzburgern – die nächste harte Nuss für den Tabellendrittletzten aus Südniedersachsen.