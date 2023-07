Nach Mitch Creek der zweite Australier: BG Göttingen holt Grant Anticevich

Mit Mecki-Haarschnitt: Der australische BG-Neuzugang Grant Anticevich (links) behauptet den Ball vor einem Gegenspieler. © Imago/Darren Yamashita

Der fünfte Neuzugang und der insgesamt achte Spieler bei der BG Göttingen sind seit Freitag klar.

Göttingen – Der Basketball-Bundesligist gab gestern die Verpflichtung von Grant Anticevich (25) bekannt. Der 2,05 m große Big Man ist der zweite Australier in der Geschichte der Bundesliga-Veilchen, die einst unter Ex-Coach Johan Roijakkers gute Erfahrungen mit dem nach der Saison damals zu teuren Australier Mitch Creek gemacht haben.

„Grant ist ein sehr guter Werfer und Rebounder mit guten Grundlagen und Mobilität. Mit seiner Größe von 2,05 Metern wird er auf der Position vier spielen, kann aber auch auf der Position fünf aushelfen“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart. „Zudem passt er charakterlich großartig ins Team.“ Die Saison in Neuseeland ist noch nicht beendet. Der BG-Neuzugang absolviert am morgigen Sonntag (16 Uhr Ortszeit) sein letztes Spiel für die „Haie“.

Bei den Neuseeländern aus Invercargill im Süden des Inselstaats gehört Anticevich zu den Leistungsträgern. Der Australier kam in allen 17 Spielen zum Einsatz und stand im Schnitt rund 34 Minuten auf dem Parkett. Durchschnittlich pro Partie erzielte der Forward 14,1 Punkte (47 Prozent Dreier-Trefferquote) und holte 9,8 Rebounds.

Berührungspunkte gibt es mit zwei (Ex-)BGern: Im Sommer 2017 wechselte Anticevich an die University of California in Berkeley, die auch BG-Kapitän Harper Kamp besuchte. Im Sommer 2022 unterschrieb der Forward seinen ersten Profi-Vertrag in seinem Heimatland bei den South East Melbourne Phoenix, bei denen der Ex-Göttinger Mitch Creek seit Jahren die Identifikationsfigur ist. Nach dem Saisonende in der australischen Liga im Februar entschied sich Anticevich für den Wechsel nach Neuseeland, wo die Spielzeit im April begann. Dort kam er mit 47 Prozent auf eine starke Dreier-Quote und erzielte 14,1 Punkte pro Spiel.

. Zum Veilchen-Kader für die Saison 2023/24 gehören aktuell Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff, Karlis Silins, Harper Kamp, Osaro Jürgen Rich, Bodie Hume, Zachary Ensminger und Grant Anticevich. (haz/gsd-nh)