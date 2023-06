Jenny Crowders Comeback im Nationalteam: Power-Frau nicht zu stoppen

Starke Nummer 7: Göttingens Jennifer Crowder (am Ball) im Halbfinal-Playoff gegen Opladens Charlotta Ellenrieder (rechts). Hinten Opladens Romy Bär. © Hubert Jelinek/gsd

Sie ist und bleibt eine Power-Frau! Fast unglaublich, was für ein Pensum und Programm Jenny Crowder (27) derzeit absolviert.

Göttingen – Aktuell ganz oben im Fokus steht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen, mit der sie sich momentan auf die EM in Slowenien ab dem 15. Juni 2023 vorbereitet.

Über eine längere Zeit war die angehende Juristin, die „nebenbei“ weiterhin an ihrer Doktorarbeit schreibt, raus aus dem Nationalteam, das nach dem Abgang von Walt Hopkins aus persönlichen Gründen nun mit der Kanadierin Lisa Thomaidis (50) eine neue Trainerin hat.

Nach dem Abstieg der BG 74 Göttingen aus der Frauen-Bundesliga im Frühjahr 2022 hatte Jenny Crowder mit Beginn der Zweitliga-Saison großes Pech. Im ersten Spiel gegen Neuss knickte sie um – mehrfacher Bänderriss im Sprunggelenk, verbunden mit einer dreimonatigen Pause. So fehlte sie bei den Nationalmannschafts-Lehrgängen im vergangenen November und im Februar 2023.

Ganz aus dem Blickfeld war sie jedoch nicht. Bei den Veilchen Ladies trug sie maßgeblich zum starken Endspurt in den Playoffs bei, als nacheinander Langen, Chemnitz und 2.-Liga-Nord-Hauptrundensieger Opladen ausgeschaltet wurden, womit der sportliche Aufstieg und das Comeback der BG 74 in der 1. Liga nach nur einem Jahr perfekt war.

Inzwischen steckt Jenny Crowder im Nationalmannschafts-Stress. Vom 18. Bis 29. Mai war sie im Trainings-Camp in Kienbaum, von wo aus es zu drei Testspielen in die Türkei ging gegen die Gastgeberinnen, Tschechien und Lettland. Alle drei Partien gingen verloren. „Jenny hatte viel Einsatzzeit“, sagt ihr Vater und Veilchen-Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder. Die Routiniers Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher fehlten allerdings noch, weil sie beim 3x3-Basketball waren.

Nach zwei Tagen in Göttingen ging es jetzt erneut nach Kienbaum, von wo es am Samstag zu zwei weiteren Testpartien nach Israel (Sonntag und Montag) geht. Nach einer weiteren Auswahl-Maßnahme folgt ein Test in Italien. Von dort geht es dann weiter zur EM in Slowenien, wo das erste Match gegen das starke Frankreich (15. Juni) in Ljubljana steigt. In der deutschen Gruppe C sind noch die Gastgeberinnen (16. Juni) und Großbritannien (18. Juni). Für eine EM hat sich ein deutsches Team zum ersten Mal seit zwölf Jahren qualifiziert. Der Einzug in die nächste Runde wäre schon ein Erfolg, beurteilen Insider die Situation der DBB-Auswahl.

Aller Voraussicht nach geht es nach der EM sportlich mit 3x3-Basketball weiter. Mit dem Team ZOOS Düsseldorf wird die beliebte Serie fortgesetzt. Und möglicherweise geht es ja kommende Saison auch in der 1. Liga weiter, wenn ihr Vater noch Sponsoren akquirieren kann. (haz/gsd)