Jetzt bestätigt: BG Göttingen leiht Nelson Weidemann aus

Basketball-Bundesliga Männer

Von der BG Göttingen ausgeliehen: Nelson Weidemann, der vergangene Saison für Bamberg spielte.

Was die HNA bereits am vergangenen Montag berichtete, wurde jetzt offiziell bestätigt. Die BG Göttingen holt ein Basketball-Talent in ihren Kader für die Basketball Bundesliga-Saison 2020/21. Nelson Weidemann wird vom FC Bayern München für eine Spielzeit ausgeliehen, wie das Basketball-Portal „eurobasket.com“ bereits am vergangenen Wochenende berichtete.