Juniors und Youngsters der BG Göttingen bleiben erfolglos

© A.T. da Silva/gsd

Göttingen. Die BG Göttingen Juniors und Youngsters warten weiterhin auf ihre ersten Saisonsiege.

Die Mannschaft von Juniors-Trainer Hylke van der Zweep unterlag in der Nachwuchs-Basketball- Bundesliga (NBBL/U19) bei den Baskets Juniors in Oldenburg 35:75 (16:36). In der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL/U16) ließen die Uni Baskets Paderborn dem Team von Youngsters-Coach Jan Sauerbrey im Göttinger Basketball-Zentrum keine Chance (50:118, 23:67).

NBBL

Baskets Juniors – BG Juniors 75:35 (36:16). Dem Gastgeber waren die Juniors individuell unterlegen. Dieses Defizit konnten die Göttinger auch über die mannschaftliche Geschlossenheit nicht ausgleichen. „Oldenburg hat physisch ausgesprochen stark agiert“, sagte NBBL-Trainer van der Zweep. „Diesem Druck konnten wir auf lange Sicht nicht standhalten.“ Auch die Rückkehr zweier zuvor verletzter Spieler in den Veilchen-Kader zeigte nicht den erhofften Effekt. Allein den vierten Abschnitt gestaltete der BG-Nachwuchs etwas ausgeglichener, was aber nichts an der deutlichen Niederlage änderte. - BG Juniors: Bause 5/davon 1 Dreier, Oron 9/1, Jaschewski 10/1, Hadenfeldt, Barner, Perkovic 3 (9 Rebounds), Elawure, Glatzel, Tripp 2, Vogt 4, Seehof 1.

JBBL

BG Youngsters – Uni Baskets Paderborn 50:118 (23:67). Enttäuscht zeigte sich Youngsters-Trainer Sauerbrey nach der Partie seines Teams gegen Paderborn. Der Veilchen-Nachwuchs verschlief den Start ins Spiel, sodass er schon nach dem ersten Viertel fast aussichtslos zurücklag (7:38). Von diesem unglücklichen Beginn erholten sich die Youngsters nicht mehr, stabilisierten sich aber im zweiten und dritten Viertel merklich und gaben trotz des hohen Rückstands nicht auf. Zu keiner Zeit in den Griff bekam die Sauerbrey-Truppe den Paderborner Peter Hemschemeier, der überragende 63 Punkte erzielte. „Wir müssen und wir werden ganz viele Dinge verändern, um das Ruder herumzureißen“, sagte Sauerbrey, der im Spiel seines Teams die Intensität vermisste, an der im Training hart gearbeitet wurde. - BG Youngsters: Herbst 14 (8 Rebounds), Haase 4/1, Becker 8/1, Henze 5/1, Rensing 2, von Witzke 6, Walberg 4, Christou 1, Salimi, Müller 6. (gsd/nh)