Kaugummi-Pleite für Ex-BGer und Bachelor Mangold

+ © HUBERT JELINEK/NH Ausgekaut: Der Ex-BG-Basketballer Andrej Mangold verteilte Körbe und vertrieb Kaugummis. © HUBERT JELINEK/NH

Gespielt hat er für Basketball-Bundesligist BG Göttingen nie – ein in der Saisonvorbereitung erlittener Kreuzbandriss verhinderte den Einsatz für die Veilchen. Dafür fiel Andrej Mangold (32) in seiner Zeit in Göttingen (2016) durch ein besonderes Business auf: Mit Firmenpartnern hatte der Dreier-Spezialist das Start-Up „Das Kaugummi“ gegründet. Jetzt ist dieses Unternehmen pleite, berichtete u.a. „Bild“.