Klassenerhalt für BG Göttingen dank Kapitän Stockton

Basketball-Bundesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Aggressiv am Ball: Göttingens Michael Stockton (rechts) gegen Ulms Patrick Miller. Der BG-Kapitän steht auf Platz sieben der BBL-Korbjägerliste. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Die Anspannung ist der Genugtuung gewichen, den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft zu haben. Vor den letzten beiden Spieltagen ist die BG Göttingen aller Abstiegssorgen ledig, kann sorgenfrei in das letzte Heimspiel am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und in die letzte Auswärtspartie am Sonntag (18 Uhr) bei Science City Jena gehen, das bereits als Absteiger feststeht.