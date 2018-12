Komplimente statt Punkte für die BG Göttingen

Basketball Bundesliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Würden gern mal wieder einen Sieg feiern: Die BGer Derek Willis, Mihajlo Andric und Mathis Mönninghoff (von links). © Hubert Jelinek/gsd-nh

Göttingen. Es ist fast schon eine Endlos-Schleife. Immer wieder zollen die gegnerischen Trainer bei den Pressekonferenzen nach den Spielen der BG Göttingen und ihrem Trainer Johan Roijakkers großen Respekt. Das war zuletzt nicht nur nach der Heimniederlage gegen Bayreuth so, sondern auch wieder nach der fünften Schlappe in Folge am vergangenen Samstag in Ulm. Statt der Komplimente wären indes Punkte besser.