Kyan Anderson bei der BG Göttingen Nachfolger von Michael Stockton

Der alte und der neue Spielmacher der BG Göttingen: Der bisherige Bayreuther Kyan Anderson (rechts, mit fliegenden Rasta-Locken) am 6. April beim Veilchen-Sieg in der Oberfrankenhalle (78:75) gegen Vorgänger Michael Stockton.

Göttingen – Der nächste, bitte!Die BG Göttingen hat einen wichtigen Kaderplatz besetzt: Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen holt Aufbauspieler Kyan Anderson (27) an die Leine. Der Amerikaner lief in der vergangenen Saison für BBL-Konkurrent medi Bayreuth auf und erhält in Göttingen einen Einjahresvertrag. Anderson ist damit der Nachfolger von Michael Stockton, der die BG nach zwei Spielzeiten in Richtung Cholet (Frankreich) verließ.

„Kyan ist unser neuer Floor-General. Es ist gut für uns einen Spieler zu haben, der über viel Erfahrung in der deutschen Liga verfügt“, sagt BG-Coach Johan Roijakkers. „Kyan kann punkten und passen – je nachdem, was das Team benötigt. So einen Spieler haben wir gesucht. Kyan kann punkten und passen wie Stockton. Bei uns bekommt er mehr Freiheiten als in Bayreuth.“

Anderson stammt aus dem US-Bundesstaat Texas, in dem er nach seinem Schulabschluss die Texas Christian University (TCU) besuchte und von 2011 bis 2015 für die TCU Horned Frogs in der NCAA spielte. Die erste Profistation des US-Guards war der belgische Erstligist Okapi Aalstar.

Nach einer Saison in Belgien holte Bayreuth den Aufbauspieler 2016 nach Deutschland. Anderson hatte großen Anteil daran, dass die Oberfranken zum ersten Mal seit ihrem Wiederaufstieg die BBL-Playoffs erreichten. In 36 Spielen stand der Guard durchschnittlich rund 26 Minuten auf dem Parkett, in denen er im Schnitt 12,0 Punkte erzielte, 1,7 Rebounds holte und 3,6 Assists gab.

Nach seinem Engagement in Bayreuth entschied der Basketball-Profi seine Karriere in Frankreich bei Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez fortzusetzen. In der Saison 2017/18 absolvierte Anderson 34 Partien für die Franzosen (rund 20 Minuten Einsatzzeit) und kam auf durchschnittlich 8,3 Punkte sowie 3,8 Assists pro Spiel.

Die vergangene Spielzeit startete Anderson im Kosovo bei Z Mobile Prishtina, bevor er Anfang Februar dieses Jahres zurück nach Bayreuth wechselte. Im Kosovo erzielte der Aufbauspieler in der heimischen Superliga 10,9 Punkte, 3,3 Rebounds und 6,6 Assists pro Partie (sieben Spiele, rund 25 Minuten Einsatzzeit). Im FIBA Europe Cup waren es elf Einsätze (rund 31 Minuten/13,1 Punkte/3,6 Rebounds/6,0 Assists). Für die Oberfranken stand Anderson 15 Mal auf dem Parkett (rund 20 Minuten/6,7 Punkte/1,6 Rebounds/4,2 Assists).

Der bisherige BG-Kader

Anderson ist der zwölfte Spieler im Veilchen-Kader für die easyCredit BBL-Saison 2019/20, zu dem auch schon Terry Allen, Kevin Bryant, Darius Carter, Bennet Hundt, Dennis Kramer, Dominic Lockhart, Daniel Loh, Mathis Mönninghoff, Marvin Omuvwie, Dolf Veltman und Zane Waterman gehören. Trainer Roijakkers will jetzt noch einen Shooting Guard und Small Forward verpflichten. gsd/nh