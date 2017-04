Landesduelle zum Schluss

Basketball-Bundesliga Männer: BG Freitag in Vechta, am Montag gegen Braunschweig

+ Bleibt er auch nächste Saison Markenbotschafter bei BG-Topsponsor Zufall? Göttingens Mathis Mönninghoff (rechts) im Hinspiel gegen Vechtas Dreierkönig Moses Ehambe. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Saison-Halali für die Veilchen: Mit einem Niedersachsen-Duell in Vechta am Freitag (20.30 Uhr) und dem Kult-Derby gegen Braunschweig am Montag (1. Mai, 15.30 Uhr) beendet die BG Göttingen ihre schon wieder dritte Saison in Folge in der Basketball-Bundesliga. Läuft es gut mit zwei Siegen, kann das Team von Trainer Johan Roijakkers vielleicht sogar noch auf Platz zehn vorrücken, falls Frankfurt gegen Berlin verliert – was diese erfolgreiche Spielzeit krönen würde.