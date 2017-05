BG: Leunig löst Hirmke ab als Vertriebsleiter

+ Nils Leunig

Göttingen. Schnell ist Basketball-Bundesligist BG Göttingen auf der Suche nach einem neuen Vertriebsleiter fündig geworden. Nach dem gestern bekanntgewordenen Weggang von Johanna Hirmke, die Ende Juni in gleicher Funktion zum Bundesliga-Konkurrenten Alba Berlin wechselt, tritt der bisherige Ticketing-Chef Nils Leunig, der auch zuständig für die Heimspiel-Organisation war, die Nachfolge von Hirmke an, die damit auch dem Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga, den Veilchen Ladies, als Spielerin nicht mehr zur Verfügung steht.