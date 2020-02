Lila Wahnsinn! BG Göttingen putzt nach Berlin auch die Bayern - 90:81

Basketball-Bundesliga Männer

Ab durch die Mitte: Göttingens Alex Ruoff (am Ball) setzt sich gegen Bayerns Greg Monroe (rechts) und Vladimir Lucic (links) durch.

Unfassbar, unglaublich! Die BG Göttingen schlägt nach Alba Berlin auch den großen FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga und nimmt beim 90:81 (44:40) vor enthusiastischen 3447 Zuschauern in der wieder ausverkauften S-Arena Revanche für die unglückliche 81:82-Hinspielniederlage in München. Riesen-Stimmung in der Halle! „Gegen Göttingen kann man mal verlier‘n!“, sangen die völlig ausgeflippten Fans.