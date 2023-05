Lizenz 2023/24 für BG Göttingen mit „auflösender Bedingung“

Glücklich wegen der Lizenz-Erteilung: BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen © Walter Gleitze/gsd

Freude am frühen Donnerstagabend bei der BG Göttingen! „Die Lizenz ist da“, teilte BG-Geschäftsführer Frank Meienrtshagen mit.

Köln/Göttingen – Erst einmal gut so – die Veilchen gehen 2023/24 in ihre bereits 15. Bundesliga-Saison. Eine Einschränkung gibt es aber: Die Lizenz-Erteilung erfolgte, wie später am Donnerstagabend auf der BBL-Homepage zu lesen war, mit einer „auflösenden Bedingung“.

Die müssen auch Brose Bamberg, die Rostock Seawolves, der Syntainics MBC Weißenfels und die Würzburg Baskets erfüllen. Mit einer Auflage erhielten Ulm, Braunschweig und Absteiger Bayreuth die Lizenz.

„Wir sind sehr froh, dass wir nach dieser organisatorisch sehr herausfordernden Saison dennoch finanziell gesund dastehen“, sagt Meinertshagen. „Dies haben wir vor allem der Unterstützung von unseren Partnern und Fans sowie der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Göttingen zu verdanken.“

Die Lizenzerteilung ist mit einer auflösenden Bedingung verknüpft, in der die Veilchen bis Ende Juni nachweisen müssen, dass sie die Voraussetzungen für das positive Eigenkapital von 250 000 Euro zur Saison 2024/25 erfüllen werden. Das Eigenkapital war wegen der Corona-Pandemie und S-Arena-Sperrung aufgebraucht worden. „Wir haben bereits in dieser Saison gute Gespräche geführt, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Für uns stellt diese Bedingung keine Hürde dar“, so Meinertshagen.

Zuvor hatte die Nachrichten-Agentur „sportinformationsdienst“ (sid) diese Meldung gesendet: „Alle 18 Basketball-Bundesligisten und sechs potenzielle Aufsteiger aus der zweitklassigen Pro A haben für die kommende Saison die Lizenz erhalten. Das teilte die Liga am Donnerstagabend nach Prüfung der eingereichten Lizenzunterlagen mit. Lediglich einem Bewerber aus dem Unterhaus wurde die Spielgenehmigung verweigert.“

Zehn Erstligisten und ein Pro A-Team bekamen die Lizenz vorbehaltlos zugesprochen. 13 weitere Kandidaten haben Auflagen oder auflösende Bedingungen zu erfüllen.

Die zehn Vorzeigeklubs aus dem Oberhaus sind laut BBL Meister Alba Berlin, Pokalsieger Bayern München, EWE Baskets Oldenburg, Frankfurt Skyliners, Hakro Merlins Crailsheim, MHP Riesen Ludwigsburg, MLP Academics Heidelberg, Niners Chemnitz, Telekom Baskets Bonn und Veolia Towers Hamburg. Welcher Zweitliga-Klub im Lizenzverfahren wie bewertet worden ist, teilte die BBL nicht mit. (sid/haz-gsd-nh)