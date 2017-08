Lockhart spielt mit A2-Team um Platz fünf

Göttingen. Bei der Universiade in Taipeh (Taiwan) spielt die deutsche A2-Basketball-Nationalmannschaft mit dem Göttinger BG-Neuzugang Dominic Lockhart nach dem Aus im Viertelfinale gegen Lettland (76:78) nun um Platz fünf oder sechs. Im ersten Qualifikationsmatch gewann das deutsche Team am Montag mit 95:82 gegen Argentinien. Am Dienstag um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit steigt die letzte Partie des deutschen Teams gegen Israel.

Gegen Argentinien steuerte Lockhart neun Punkte zum Sieg des deutschen Teams bei. Bei den BG hofft Trainer Johan Roijakkers, dass der Veilchen-Neuzugang aus Oldenburg so bald als möglich in die Vorbereitung einsteigen kann. In dieser Woche stehen für die BGer die nächsten nicht öffentlichen Testspiele auf dem Programm. (haz/gsd)