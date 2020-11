Ludwigsburg-Trainer Patrick: BG Göttingen ist ein interessantes Team

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Peter Kneffel/dpa John Patrick ist Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg © Peter Kneffel/dpa

Start in die 55. Saison der Basketball-Bundesliga unter erschwerten Bedingungen: Die BG Göttingen läuft am Freitagabend um 20.30 Uhr bei den MHP Riesen Ludwigsburg auf, die weiter von John Patrick (EuroChallenge-Sieger 2010 mit den Veilchen) gecoacht werden. In der Arena der Schwaben sind keine Zuschauer erlaubt, was dem Auswärtsteam eher zugutekommen dürfte.