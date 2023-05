BG Göttingen: Lizenz da, aber wird Moors ein Ludwigsburger Riese?

Von: Helmut Anschütz

Mal schauen, was passiert: Wie es um die Zukunft von BG-Trainer Roel Moors aussieht, scheint derzeit noch offen zu sein. © Hubert Jelinek/gsd

Für die allermeisten, die mit der BG Göttingen zu tun haben, ist es ein Thema zur Unzeit, da jetzt das letzte Spiel in der Hauptrunde gegen Frankfurt ansteht (Sonntag, 15 Uhr) und danach die Play-off-Vorbereitung beginnt.

Göttingen – Was wird aus Trainer Roel Moors (44)? Bleibt er bei den Veilchen oder verlässt er den in dieser Saison so starken derzeitigen Tabellenfünften nach drei Spielzeiten?

Der Anstoß zu diesem Thema kam von MagentaSport während der Übertragung der Partie der BG gegen Spitzenreiter Bonn. BG-Play-off-Konkurrent MHP Riesen Ludwigsburg sei in Kontakt getreten zu Moors, berichtete der Bezahlsender. Von den Schwaben verlautete, dass der Vertrag von deren Coach Josh King auslaufe. Er sei erster Ansprechpartner, wenn es um dessen Vertragsverlängerung (oder auch nicht) gehe. Laut „Ludwigsburger Kreiszeitung“ scheint mehr hinter einem möglichen Wechsel von Moors nach Luwigsburg stecken als nach außen hin kundgetan wird.

„Erster Kandidat für die King-Nachfolge ist der Flame Roel Moors (44), der Göttingen völlig überraschend auf Platz 5 geführt hat“, schrieb „SportBILD“ am Donnerstag.

Und wie sieht’s um BG-Coach Moors aus? Hat er noch einen Vertrag für die nächste Saison bei den Veilchen? „Jein“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Das weist auf eine Option in Moors’ Vertrag hin.

Zumal Moors deutlich sagte: „Ich habe keinen Vertrag für die nächste Saison.“ Das Thema scheint ihm derzeit eher unpassend und unangenehm zu sein – seine volle Konzentration dreht sich momentan um die sportliche Seite. Der Belgier deutet aber an, um welchen wichtigen Punkt es ihm wohl auch geht: Das Budget für die Spieler erscheint ihm deutlich zu gering, was auch mit den finanziellen Auswirkungen und Reduzierungen auch wegen der Corona-Pandemie zusammenhängt. Vor längerer Zeit wurde es auf nicht einmal eine Million Euro beziffert. So viel dürfte bei Bayern München geschätzt ein einzelner Spieler verdienen.

Umso erstaunlicher ist, was Moors mit diesem Mini-Etat in dieser Saison für einen sportlichen Erfolg erzielt hat. Das ist einfach überragend! Ein bisschen Resignation scheint dabei aus den Worten des Trainers durchzuklingen. Keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit? Man wird es sehen. Erste Vertragsgespräche habe es mit Moors, so Meinertshagen, schon gegeben, weitere werden folgen. Meinertshagen am frühen Donnerstagabend: „Da passiert im Moment nichts.“

Die ganze Problematik weist auf das Grundproblem in Göttingen hin: Die für die Bundesliga viel zu kleine (Schulsport-)Halle „S-Arena“, dadurch fast gar keine Vermarktungs-Möglichkeiten für (teure) VIP-Plätze, mit denen sich Geld verdienen lässt usw.usw. Das BBL-Konzept bis 2032 (größeres Hallen-Fassungsvermögen, höherer Mindest-Etat) lässt grüßen (HNA berichtete).

Trainer des Jahres

Am Donnerstag Nachmittag veröffentlichte die BBL weitere „Awards“ (Auszeichnungen). Bei der Wahl zum „Trainer des Jahres“ belegt Roel Moors mit 19 Prozent der Stimmen Platz zwei hinter Bonns finnischem Coach Tuomas Iisalo (63 Prozent) und vor Würz burgs Sasa Filipovski (12 Prozent). Eine große Ehre und Auszeichung für Moors’ Arbeit.

Lizenz für 2023/24

Am Donnerstagabend traf auch noch eine gute Nachricht für die Veilchen ein: „Die Lizenz ist da“, übermittelte BG-Chef Meinertshagen erfreut. (Helmut Anschütz/gsd)