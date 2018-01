Macht BG auch Halle alle?

Basketball-Bundesliga: Veilchen-Ladies Mittwoch im Kellerduell gegen den Vorletzten

+ Neuer Aktivposten bei den Veilchen-Ladies: Göttingens Holland-Import Francis Donders (am Ball) gegen Marburgs Finja Schaake (links) und Diana Voynova. Links vorn Marburgs Svenja Greunke. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Machen die Veilchen-Ladies jetzt auch Halle alle? Nach dem Pokal-Coup mit dem Einzug ins Final Four geht die BG 74 Göttingen jedenfalls frisch gestärkt in das Kellerduell gegen die SV Halle Lions. Los geht´s am Mittwoch um 19 Uhr in der FKG-Halle.