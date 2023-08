BG Göttingen: Dieser Start macht Hoffnung auf viel mehr

Von: Helmut Anschütz

Agiler Australier: Göttingens Grant Anticevich in der Mitte am Ball gegen MBC-Big Man John Bryant (rechts) und Ralph Hounnou (verdeckt). © Hubert Jelinek/gsd

In der Hallenser „SWH.arena“ war es heiß und stickig, doch die BG Göttingen behielt kühlen Kopf.

Halle/Saale – Nach langer fast zweistündiger Spielzeit entschieden die Veilchen ihren ersten Test in der Vorbereitungsphase zu ihrer 15. Saison in der Basketball-Bundesliga beim Syntainics MBC Weißenfels mit 80:72 (44:30) für sich und setzten damit ein erstes Zeichen.

Interessant: In der Mannschaft vom neuen Coach Olivier Foucart stand mit Mathis Mönninghoff nur ein Spieler aus der vergangenen Saison. Die neue Truppe zeigte aber nach gut zehn Tagen Training ein sehr ordentliches Match – dieser Start macht schon mal Hoffnung auf noch viel mehr!

„Der Sieg ist mir nicht wichtig“, meinte Foucart hinterher. „Ich war zufrieden mit der Intensität und der Mentalität. Und auch, wie sich die Mannschaft angestrengt hat. Wir hatten noch viele Fehler, alle müssen sich erst noch weiter kennenlernen. Nach dem harten Training fehlte auch noch die Frische. Als das Team müde war, hat es aber weitergekämpft.“

Die MBCer traten mit fünf Spielern aus der vergangenen Saison an, da stand zumindest zu vermuten, dass sie möglicherweise eingespielter seien als die fast völlig neu formierte BG. Doch dies war ein Trugschluss. Die Göttinger legten eine erste Halbzeit hin, die so nicht zu vermuten war. Es lief zwar – natürlich –noch längst nicht wie aus einem Guss, aber das BG-Spiel war gut im Fluss.

In Abwesenheit von Spielmacher in spe Deondre Burns (und Harper Kamp) kurbelte Umoja („Mo“) Gibson das Spiel an, unterstützt von Zach Ensminger und auch vom deutschen Meister Fedor Zugic (mit Ulm), wobei Letzterer mehr auf außen agieren. Und was war mit den großen Jungs?

Am auffälligsten war Karlis Silins! Die 2,11m-Lette spielte sehr flexibel sowohl inside (sechs Punkte) als auch outside (drei Dreier) plus zwei Freiwürfe, was den Hünen mit 17 Zählern zum Topscorer werden ließ. Er kann also als Center auch coole Dreier.

Noch nicht ganz so im Fokus standen US-Boy Bodie Hume und der Australier Grant Anticevich. Doch auch sie deuteten an, dass noch jede Menge Potenzial in ihnen steckt. Solide Osaro Jürgen Rich und wie eh und je Mathis Mönninghoff, dem ein Vier-Punkt-Spiel gelang zum 66:54.

„Jeder hatte gute Minuten“, fasste BG-Chef Frank Meinertshagen zusammen, der es sich nicht nehmen ließ, das erste Spiel vor Ort in Augenschein zu nehmen. „Trotz der Wärme in der Halle war es ein guter erster Test mit viel Energie.“ Ähnlich sah es auch Neuzugang Zach Ensminger: „Jeder hat sein bestes gegeben. Für den ersten Test war das gut mit richtig viel Energie.“

Auch Rekonvaleszent Harper Kamp hatte einen „guten Anfang“ gesehen. „Wir haben mit viel Intensität gespielt, viele gute Sachen gemacht, gut zusammengespielt und den Ball gut geteilt.“ So kann’s gern weitergehen zunächst am kommenden Wochenende bei zwei BG-Tests in Belgien.

MBC - BG 72:80 (30:44)

BG: Ensminger 12/1 Dreier, Gibson 8/1, Rich 5, Zugic 15/2, Schultz, Mönninghoff 9/2, Hume 5/1, Boakye, Jünemann, Silins 17/3, Wüllner, Anticevich 9/1. Beste MBCer: Breunig 12, Baldwin 13/1, Bryant 13. (Helmut Anschütz/gsd)

Starker Lette: BG-Center Karlis Silins (am Ball) gegen MBC-Neuzugang Diante Baldwin. Rechts Kostja Mushidi. © Hubert Jelinek/gsd