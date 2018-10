MHP Riesen Ludwigsburg  kommen mit einem Zwerg zur BG Göttingen

Allein unter Riesen: Göttingens „Big Man“ Darius Carter (in Lila) gegen fünf Ludwigsburger. Kerron Johnson hat den Ball, mit der Nummer 19 Ludwigsburgs Ex-BGer Adam Waleskowski. Eine Szene vom Duell der beiden Teams am 21. März diesen Jahres.

Göttingen. Ein überegionales Sportmagazin druckte vergangene Woche ein bezeichnendes Foto von ihm: Bogdan Radosavljevic stützt seinen Arm auf dem Kopf von Jordon Crawford ab.

Das Ungewöhnliche daran? Der Ludwigsburger Riese misst stolze 2,13 Meter, Crawford (28) ist dagegen mit lediglich 1,68 Meter der kleinste Spieler der Basketball-Bundesliga. Am Samstag (18 Uhr, S-Arena) ist er der Zwerg mit den MHP Riesen Ludwigsburg zu Gast bei der BG Göttingen. Auf dem Programm steht das Achtelfinale im neustrukturierten BBL-Pokal.

An ihm nehmen jetzt wieder 16 Teams (außer den beiden Absteigern der vergangenen Spielzeit Tübingen und Erfurt) teil und nicht mehr nur die besten sechs sportlich qualifizierten Mannschaften, die drei Halbfinalisten ausspielten. Zudem war zuletzt der Gastgeber des Endrunden-Turniers kampflos dabei. BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen findet den reformierten Modus interessant: „Wir hoffen auf die zweite Runde“, sagte er schon vor Wochen.

Vertrag schon verlängert

Zurück zu Ludwigsburgs Crawford. „Er ist unsere ,Mighty Mouse’“, lächelt John Patrick, der einmal mehr mit den Schwaben in seiner alten Göttinger Heimat antritt. „Jordon ist richtig klein“, sagt Patrick. „Er hat uns überzeugt, wir haben den Vertrag verlängert“, klärt er auf. Zunächst hatte Ludwigsburgs „Mini-Riese“ nur einen Probekontrakt.

In den bisherigen Partien wusste Crawford jedoch zu gefallen, bekam reihenweise gute Kritiken. Patrick: Er ist ein cooler Typ.“ Auf ihn aufmerksam geworden ist er in der US-Summer-League. Der jetzige Hamburg Towers- Trainer Mike Taylor war bei diesem Wettbewerb Crawfords Coach. Auch die früheren Ludwigsburger Jack Cooley und D.J. Kennedy waren an dem Transfer beteiligt, so Patrick. Bei der Größe von Crawford werden Erinnerungen wach an David Holston, der einst bei Ex-Erstligist Quakenbrück spielte – er war 1,70m groß.

Klar ist Crawford wichtig für die Riesen, aber natürlich nicht allein. Geblieben ist der Ex-BGer Adam Waleskowski, sonst holte John Patrick elf neue Spieler, darunter Münchens Riesentalent Karim Jallow. „Wir hatten eine gute letzte Saison, deshalb jetzt der Ausverkauf“, erklärt Patrick, dessen Team neben Pokal und Bundesliga auch in der Champions League spielt.

Ziemlich überrascht war Patrick, wie die BG am Mittwoch den MBC mit 105:63 weggefegt hat. „Was war denn da los?“, fragt er ungläubig. „Für die BG waren das aber wichtige Punkte.“ Und sein eigenes Team? „Wir arbeiten an der Konstanz wie so viele Bundesliga-Trainer.“ (haz/gsd-nh)