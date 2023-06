Mini-Turnier der BG 74 Göttingen wieder maxi beliebt

Von: Walter Gleitze

Die Vorfreude auf die Pokale: BG 74-Cheforganisator Manfred Ude (links) wird die vielen Kids in der FKG-Halle am Sonntag nicht länger warten lassen müssen. © Hubert Jelinek/gsd

Das Ende der Fahnenstange scheint beim Turnier der Basketball-Minis in Göttingen noch immer nicht erreicht.

Göttingen – War das Basketball-Miniturnier vor drei Jahren – wegen der Pandemie fiel dieses größte europäische Basketball-Event für acht- bis zwölfjährige eben in dieser Zeit aus – bei 164 Teams schon an seine Grenzen gestoßen, so ist dieses 41. Mini-Turnier der BG 74 Göttingen an diesem Wochenende auf 180 Mannschaften aus 85 Vereinen mit insgesamt 1992 Basketballerinnen und Basketballern, die aus 276 Bewerbungen – so viele wie noch nie – herausgefiltert wurden, angewachsen.

Für Cheforganisator Manfred Ude hieß diese Erweiterung noch mehr Arbeit, noch mehr Logistik.

„Am Ende musste ich vieles allein machen“, sagt der Rentner, der zwar die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt hatte, jedoch auch mit Absagen leben musste. Die Hauptlast der Organisation lag in den letzten drei Monaten, in denen Ude unter anderem permanent Hunderte von E-Mails und Whatsapps beantworten musste.

Am Samstag geht der Spielbetrieb ab 10.45 Uhr los, am Sonntag ab 9 Uhr in den 13 Sporthallen auf 38 Spielfeldern, auf denen nicht weniger als 424(!) Spiele ausgetragen werden. Viele Mannschaften sind bereits am Freitagabend angereist, die dann am Samstagmorgen mit Frühstück versorgt werden wollen – 1425 Übernachtungsgäste heißt 1425 Frühstücksportionen.

Dabei konnte Ude vor allem im Vorfeld dieses Mammut-Turniers mit einer Unwägbarkeit nicht rechnen. Da in 13 Sporthallen gespielt wird und viele Teams dann auch transportmäßig von der einen zur anderen Spielstätte gefahren werden müssen, gibt es erhebliche Probleme aufgrund von Sperrungen von Straßen, die dann weiträumig umfahren werden müssen.

Unter anderem haben auch Bundesligisten ihre Nachwuchsteams nach Göttingen entsandt, unter anderem Alba Berlin, die Niners Chemnitz, die Rostock Seawolves, Aufsteiger Rasta Vechta, die Baskets Bonn, die Merlins aus Crailsheim und Ex-Erstligist Frankfurt. Einzig ein Verein kommt aus dem Ausland, das tschechische Team von Basket Slovanka.

Der Veranstalter, die BG 74 Göttingen, hat gleich elf Mannschaften am Start als da wären die U9 m/w (2 Teams), U10 w (1), U10 m (3), U11 m (2), U12 w (1), U12 m (2). Der ASC 46 Göttingen schickt fünf Mannschaften ins Rennen: U10 w (1), U10 m (1), U12 w (1), U12 m (2). Auch der Bovender SV ist vertreten mit der U10 m und der U12 m.

Froh ist Ude, wenn er am kommenden Dienstag die Beine erstmals hochlegen kann, denn bis dahin dauert mindestens das Aufräumen. Aber lange wird er sich nicht ausruhen können, denn nach diesem 41. Miniturnier ist vor dem 42., das frühzeitig geplant werden muss. (Walter Gleitze/gsd)