Mit Rasta Vechta hat die BG Göttingen noch eine Rechnung offen

Basketball Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Gerangel um den Ball: Göttingens Mihajlo Andric (13) gegen Münchens Nemanja Dangubic (links) und Stefan Jovic. Seine Dreier-Qualitäten sind gefragt. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Sie waren privat bei Bekannten und Verwandten in Hamburg, Berlin, Köln und Amsterdam. Zusammen waren sie beim Testspiel in Antwerpen, das mit 85:58 gewonnen wurde. Ein Vorbereitungs-Match, um zumindest annähernd im Spielrhythmus zu bleiben für die Basketball-Bundesliga, die an diesem Wochenende nach zweieinhalb Wochen Pause ihren Spielbetrieb fortsetzt. Für die BG Göttingen geht’s dabei am Sonntag um 15 Uhr (S-Arena) im Niedersachsen-Derby gegen den Tabellendritten Rasta Vechta.