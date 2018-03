Am Mittwoch gegen Ludwigsburg: Die Rekord-Riesen bei der BG

+ Mit ihm ging’s wieder aufwärts: Göttingens Darius Carter (am Ball), der elf Spiele verletzt gefehlt hatte, gegen Frankfurts Marco Völler. Foto: zje/gsd

Göttingen. Sind diese Riesen einfach zu groß für die Veilchen? Diese Befürchtung besteht sicherlich vor dem Duell der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwoch um 19 Uhr in der S-Arena. Das Spiel war zunächst für den 20. Januar terminiert, musste aber wegen der Pokal-Qualifikation, an der die Schwaben teilnahmen, verlegt werden. Was nun dazu führte, dass die Mannschaft von BG-Coach Johan Roijakkers eine englische Woche mit drei überaus schweren Spielen hat.