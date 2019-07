„Motor“ Allen soll BG Göttingen auf Touren bringen

Göttingen – Jetzt fehlen nur noch drei Spieler! Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat das nächste Puzzlestück für seinen Kader gefunden: Terry Allen wechselt vom israelischen Erstligisten Ironi Nahariya zu den Veilchen und erhält einen Einjahresvertrag. Er ist der erste von den letzten vier Spielern, die Coach Johan Roijakkers noch holen will.

„Terry wird für uns auf der Power-Forward-Position zum Einsatz kommen. Er hat einen starken Motor und ist ein guter Drei-Punkte-Werfer“, sagt Roijakkers über den 25-jährigen US-Angreifer. „Es ist gut für uns, dass Terry schon Erfahrung in Europa gesammelt und in guten europäischen Ligen gespielt hat. Er ist ein gut ausgebildeter Basketballer.“

Nach seinem Schulabschluss im texanischen Manvel (USA) schrieb sich Allen an der University of Richmond (Virginia/USA) ein. Von 2012 bis 2016 trug der Basketballer das Trikot der Richmond Spiders. In seinem letzten College-Jahr 2015/16 kam der Veilchen-Neuzugang auf durchschnittlich 17,2 Punkte und 7,7 Rebounds pro Spiel (32 Einsätze mit durchschnittlich 33 Minuten Spielzeit).

Seine Profikarriere startete Allen in Ungarn bei Egis Körmend, für die er 39 Partien in der ungarischen Liga (16,6 Punkte/5,6 Rebounds) und 14 Spiele im FIBA Europe Cup (19,7 Punkte/5,9 Rebounds) absolvierte. Im Sommer 2017 wechselte Allen nach Frankreich zu BCM Gravelines-Dunkerque (34 Einsätze/26 Minuten Spielzeit/11,4 Punkte/3,5 Rebounds). In der vergangenen Saison ging der 2,03 Meter große Spieler in Israel für Ironi Nahariya auf Korbjagd. In 32 Partien (30 Minuten Einsatzzeit) kam Allen auf durchschnittlich 11,9 Punkte (38 Prozent Dreier-Trefferquote) und 5,3 Rebounds pro Partie.

Der bisherige BG-Kader

Allen ist der elfte Spieler im Veilchen-Kader für die BBL-Saison 2019/20, zu dem auch schon Kevin Bryant, Darius Carter, Bennet Hundt, Dennis Kramer, Dominic Lockhart, Daniel Loh, Mathis Mönninghoff, Marvin Omuvwie, Dolf Veltman und Zane Waterman gehören. gsd/nh Foto: : FIBA BASKETBALL/NH