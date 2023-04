Nach dem 18. Saisonsieg: BG Göttingen feiert Playoff-Einzug mit Pizza

Von: Helmut Anschütz

Kräftige Chilenen-Kante: Würzburgs Center Nicolas Carvacho (32) räumt hart ab gegen BG-Kapitän Harper Kamp (li.) und Mark Smith. © Imago/Heiko Becker

Was für ein Jubel, was für eine Riesenfreude bei den Veilchen! Um 20.49 Uhr hatten die Spieler der BG Göttingen am Donnerstagabend in der Würzburger tectake-Arena nach dem 92:74 (44:52)-Sieg bei den heimischen Baskets ihr großes Ziel, auf sie seit zwölf Jahren hingearbeitet haben, endlich erreicht.

Würzburg/Göttingen – Die erste Qualifikation für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga seit 2011!

Für einen Klub wie die BG ein Erfolg von fast unermesslicher Bedeutung!

Schon Sekunden vor der Schlusssirene hüpften die Bankspieler Max Wüllner, Jason Ani, Nick Boakye und Marios Giotis wie Kita-Kinder umher, natürlich auch die weiteren nicht gerade noch spielenden BGer. Nach der Sirene dann kein Halten mehr – ein wildes Tänzchen, bei dem Co-Trainer Olivier Foucart scherzhaft vermöbelt wird, Abklatschen mit den wenigen Fans, den BG-Gesellschaftern Marc-Eric Bode und Steffen Lütjen sowie BG-Vertriebsleiter Horst Wolf.

Die Feier des Abends zusammen zu begehen, war allerdings nicht möglich. Statt im Teambus war die BG in Mini-Vans angereist, hatte in Tauberbischofsheim übernachtet und war mit den Vans mobiler. „Mal sehen, was passiert“, lächelte Kapitän Harper Kamp bei MagentaSport in die Kamera. Mit Pizza wurde etwas gefeiert.

Von seinen freudigen Emotionen übermannt, wich der Mann aus Arizona ins Englische aus. „Sehr stolz, in diesem Team zu sein“ sei er, in dem „so viele gute Jungs“ seien. Und man habe auch noch „Ambitionen“. Das dürfen die nächsten Gegner durchaus als Kampfansage verstehen.

Denn da war er wieder, der BG-Kampf! Nach dem Flop gegen Chemnitz riss sich das Team (ohne Rob Edwards/Rücken) wieder zusammen, als es darauf ankam – mit dem 18. Saisonsieg die Endrunde als sechster Teilnehmer nach Bonn, Berlin München, Oldenburg und Ludwigsburg eintüten! Noch ein weiterer und man würde die Bestmarke von 2011 (vor der Insolvenz) egalisieren.

Erfolgsfaktor in Würzburg, das nur mit Cameron Hunt und Stan Whittaker dagegenhalten konnte, war erneut das ausgeglichen besetzte Team mit fünf zweistellig punktenden Spielern – allen voran diesmal wieder Medizinstudent Till Pape und Mark Smith (je 19). Und auch der Norweger Harald Frey sorgte in höchster Bedrängnis mit zwei eiskalten Dreiern als Buzzer Beater zum 79:68 und mit Brett zum 82:72 dafür, dass der Göttinger Glücks-Donnerstag zum Frey-Tag wurde.

„Das ist natürlich das beste Gefühl“, schaltete Moors nach der ersten Freude schnell runter. „Wir haben überzeugend gespielt, wieder fast 40 Minuten Göttingen-Basketball gespielt. Ich bin auch sehr glücklich für meine Spieler, die sich in den letzten Monaten durch eine schwierige Situation und einen harten Spielplan gekämpft haben. Wir haben uns vor der Saison hohe Ziele gesetzt und wollten die Play-offs erreichen, was für einen Klub wie unseren nicht so einfach ist. Ich freue mich sehr für Jungs wie Harper Kamp und Mathis Mönninghoff, die schon sehr lange hier sind und so etwas noch nicht erlebt haben.“ Helmut Anschütz/gsd