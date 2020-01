Nach fünf Siegen: Macht die BG Göttingen gegen Ulm das halbe Dutzend voll?

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD „Das ist mein Ball!“ BG-Center Dylan Osetkowski (Mitte) behauptet die Kugel gegen Frankfurts Leon Kratzer (rechts) und Shaquille Hines. Gegen Ulm ist genauso viel Durchsetzungsvermögen des Göttinger 2,06m-Hünen nötig. © HUBERT JELINEK/GSD

Fünf Siege in Folge – so gut steht derzeit kein anderes Team in der Basketball-Bundesliga da. Selbst die „Großkopferten“ aus München und Berlin nicht. Kann die BG Göttingen nun ihre starke Serie am Samstag (20.30 Uhr, S-Arena) im Heimspiel gegen ratiopharm Ulm ausbauen?