BG Göttingen: Nicht als Touristen zum Viertelfinale nach München

Von: Helmut Anschütz

Hoffnungsträger bei den Veilchen: Göttingens Mark Smith (am Ball) beim 83:75-Sieg der BG am 30. April im Duell gegen Bayerns Freddie Gillespie. © Hubert Jelinek/gsd

Am Dienstag bestreitet die BG Göttingen das erste Playoff-Viertelfinale beim FC Bayern Basketball in München.

Göttingen - Die Szene war schon irgendwie verblüffend: Kurz vor Schluss des letzten Hauptrunden-Heimspiels der BG Göttingen gegen Frankfurt fingen die Skyliners-Fans trotz des Abstiegs ihrer eigenen Mannschaft an, dem Gegner, in diesem Fall den Veilchen, Mut zu machen: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, intonierten sie stimmkräftig. Und es dauerte nicht lange, ehe auch die zahlenmäßig weit überlegenen BG-Fans in diesen Chor-Klassiker einstimmten.

Ob die Mannschaft von Coach Roel Moors in der Lage ist, dem riesenhaften Favoriten am Zeuge zu flicken, wird sich am Dienstagabend ab 20.30 Uhr im ersten Spiel der Best-of-5-Serie im Playoff-Viertelfinale erweisen.

Zu verlieren haben die BGer jedenfalls nichts – sie können nur gewinnen. Via einer faustdicken Überraschung, wie sie Ulm in Berlin am Sonntag gelang – nämlich an Prestige und Renommee. Die Göttinger im Konzert der Großen – das ist für sich schon ein „dickes Ding“. Die Playoffs in der „Post-Season“ genießen – das ist jetzt angesagt. Mit dabei sind beim ersten Spiel am Dienstag rund 40 Veilchen-Anhänger, am Donnerstag dann etwa 60. Sie träumen davon, erstmals eine Viertelfinal-Serie zu überstehen (siehe „Blick zurück“).

Eine Playoff-Serie zwischen der BG (Sechster) und Bayern (Dritter) gab es noch nie. Die Vorzeichen sind eindeutig: Alles andere als der Halbfinal-Einzug wäre für München ein Desaster – allein schon wegen des Etat-Unterschieds von geschätzten 25 Bayern-Millionen zu Göttinger 3,8 Millionen.

Davon wollen sich die BGer, die nun am Montag nach dem abgesagten Bahn-Streik doch mit dem ICE nach München düsten, indes nicht beeindrucken lassen. „Wir müssen mit dem richtigen Mindset (Einstellung, die Red.) in diese Spiele gehen. Das sagen wir zwar schon die ganze Saison, aber das trifft es am besten“, sagt BG-Forward Till Pape. „Wir dürfen keine Angst haben. Wie unser Coach schon sagte: Wir reisen nicht als Touristen nach München.“

Das Nord-Süd-Duell

. Länderspiele : Der FC Bayern Basketball mit 271 Einsätzen, die BG mit fünf von Mathis Mönninghoff.

. Pflichtspiele : Bayern hat schon 72 Spiele (Bundesliga und Euroleague) in den Knochen – die meisten der acht Endrundenteams. Die BG wie Oldenburg die wenigsten (38).

. Dreier-Spezialisten: Andreas Obst traf 57 seiner 141 versuche (40,4 Prozent), Smith 72 von 197 (36,6 Prozent) – zudem ist er zweitbester Rebounder (Schnitt 7,1) der BBL.

. Bilanz : Seit 2012 gab es 21 Duelle, die BG gewann nur vier – das letzte mit 83:75 am 30. April 2023, wobei München ohne Winston, Walden, Wimberg, Lucic, Harris, Rubit und Hunter antrat. Das Hinspiel hatte Bayern 105:74 gewonnen. Die letzten drei Hauptrunden-Partien verloren die Bayern, die im Schnitt nur gut 75 Punkte für den Gegner zulassen.

. Spekulationen : Beiden Trainern wird nachgesagt, nach der Saison zu wechseln. Andrea Trinchieri in seine italienischen Heimat nach Bologna, Roel Moors soll angeblich zwei Angebote aus Frankreich haben. Genaueres soll es erst nach den Playoffs geben. (Helmut Anschütz/gsd)