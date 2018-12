Nach Saarlouis-Pleite: Göttinger BG 74-Frauen erhalten Punkte am grünen Tisch

Basketball-Bundesliga Frauen

Wie aus deiner 72:77-Niederlage ein Sieg wurde

Göttingen. Über Nacht vom Abstiegsplatz in die Playoffs – so sieht es nach dem Sieg der flippo Baskets BG 74 Frauen gegen die Saarlouis Royals am grünen Tisch in der Basketball-Bundesliga aus.