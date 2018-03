Nach verrückter Rettung: BG-Ladies stellen Lizenzantrag für die 1. Liga

+ Jaaaaa, wir haben’s geschafft! Die Amerikanerin Casey Smith hat Holland-Import Francis Donders auf den Arm genommen, die ihre Freude herausschreit. Gemeinsam mit Co-Trainerin Klaudia Grudzien, Marissa Janning, Lea Nguyen, Verdine Warner und der verletzten Katarina Flasarova (von links) feiern die BG-Ladies den Klassenerhalt. 2 Fotos: Jelinek/gsd

Göttingen. Diese verrückte Rettung wird mit Sicherheit in die Vereinschronik der BG 74 Göttingen eingehen. Überschwänglich feierten die Veilchen-Ladies nach dem Herzschlagfinale mit dem eigenen, kaum für möglich gehaltenen 68:57-Sieg gegen Bad Aibling und der Heidelberger 65:69-Niederlage in Halle den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga der Frauen. „Das gibt es doch gar nicht“ – das war der allgemeine Tenor im Umfeld der BGerinnen nach diesem Basketball-Wunder.