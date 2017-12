Nach vier Niederlagen: Schöne Bescherung für BG gegen Gießen?

+ Ohne ihn gab es in der Zwischenzeit nur vier Niederlagen: Göttingens Darius Carter (rechts) beim Vorbereitungsspiel vor der Saison in Gießen gegen den 46ers-Spieler Lischka. Foto: zje/gsd

Göttingen. Von wegen besinnliche Weihnachtstage! Auch in diesem Jahr müssen die Basketball-Profis der BG Göttingen über das Fest aufs Parkett, erwarten am 26. Dezember um 17.30 Uhr die Gießen 46ers in der S-Arena.