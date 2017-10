Die nächste hohe Hürde

Basketball-Bundesliga Frauen: BG-Ladies treffen auf Rekordmeister Wasserburg

+ Hier ist Durchsetzungsvermögen gefragt: Göttingens Neuzugang Marissa Janning (am Ball) beim Champions Weekend gegen Heidelbergs Veshaundra Young. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. In diesen Tagen bekommen die Veilchen Ladies die volle Wucht der ersten Basketball-Bundesliga zu spüren. Auf den Heimsieg gegen Mitaufsteiger Heidelberg folgte die Niederlage in Halle und anschließend die derbe Schlappe bei Vizemeister Keltern. Am Sonntag (16 Uhr/FKG-Halle) geht es gegen den Rekordmeister TSV 1880 Wasserburg.