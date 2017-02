Neuer Chef, Trainer bleibt, Aufstieg: BG-Ladies stellen die Weichen

Göttingen. Neuer zweiter Chef, Trainer-Weiterverpflichtung und das Bekenntnis zum Bundesliga-Aufstieg – der Sponsorenabend der Veilchen-Ladies brachte bemerkenswerte Erkenntnisse.

Bei Zitronengrassuppe und Geflügelcurry mit Broccoli und Süßkartoffeln gab Frauen-Zweitligist BG 74 Göttingen einen Einblick in die Planung der nahen und mittleren Zukunft.

Künftig wird es bei den BG 74-Ladies neben Richard Crowder einen zweiten Geschäftsführer geben: Roland Emme-Weiß soll den Banker, der in Hannover tätig ist, entlasten. „Wir wollen auch handlungsfähiger werden“, meinte Emme-Weiß, der früher auch für Fußball-Oberligist SVG Göttingen arbeitete. Im Gespräch ist auch, dass Crowder und Emme-Weiß dann über Summen bis zu 10 000 Euro bestimmen können, ohne den Beirat (acht Personen) zu fragen. Bisher liegt die Grenze bei 1000 Euro.

Lizenzanträge gestellt

Bei Handschlag einig ist sich die BG 74 mit Trainer Giannis Koukos für die nächste Saison. „Er soll unser Trainer bleiben“, sagte Crowder. „Und Giannis möchte auch bleiben.“ Vorbehaltlich der Zustimmung des BG 74-Beirats soll die Vertragsverlängerung demnächst erfolgen. Wäre neu für die BG-Ladies, dass der Trainer länger bleibt, denn die Vorgänger Ondrej Sykora und Hermann Paar verließen den Klub in den vergangenen beiden Spielzeiten nach nur einer Saison.

Emme-Weiß berichtete, dass man bereits den Lizenzantrag für die 1. und 2. Liga gestellt habe. „Wir wollen aufsteigen“, unterstrich er die BG 74-Pläne. Die Aussichten scheinen nicht schlecht: Die BG 74 ist Zweite hinter Wolfenbüttel, kann das Wolfpack noch aus eigener Kraft von Rang eins verdrängen. Nach dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Grünberg und Auswärtspartien in Neuss (Vierter) und beim Osnabrücker TB kommt es am letzten Vorrunden-Spieltag (19. März) zum möglichen Showdown in der FKG-Halle gegen Wolfenbüttel. Das Hinspiel hatten die Veilchen-Ladies unglücklich mit nur einem Punkt verloren. Ein Korb, zwei Zähler mehr reichen bei eventuellem Punktgleichstand zu Platz eins. Der garantiert bekanntlich bis ins Playoff-Finale das entscheidende Heimspiel in eigener Halle. Möglicherweise der entscheidende Vorteil!

Crowder verhehlte nicht, dass Coach Koukos eine Mischung aus „unkompliziertem Typ“ und hartem Kritiker für die Mannschaft sei. „Für das Team ist das nicht immer leicht zu händeln“, sagte der BG 74-Boss. Bei Centerin Verdine Warner habe Crowder gedacht, dass sie wegen vieler Kritik von Koukos nach vier Wochen wieder weggehen würde. Inzwischen ist die 1,96 m große Power-Frau die (meistens) herausragende Göttinger Spielerin mit starken 13 „Double-Double“ (zweistellige Werte in zwei Statistik-Kategorien) in 18 Spielen. Crowder: „Wir haben die beste Vorrunde seit 2010 gespielt. Ich bin überzeugt, wir haben das beste Team der Liga. Jetzt geht’s um das Heimrecht in den Playoffs, das bringt weitere Zuschauereinnahmen.“