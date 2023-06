Veilchen Ladies: BG 74 Göttingen nimmt Aufstiegsrecht wahr

Der sportliche Aufsteiger in Bundesliga-T-Shirts: Die Veilchen Ladies mit Silber-Medaillen nach der Ehrung am Sonntag in Rotenburg/Scheeßel. Ganz links Coach Jonas Fischer, ganz rechts Trainerin Ruzica Dzankic. © BG 74 Göttingen/nh

Nach dem sportlichen Aufstieg und der damit verbundenen Rückkehr in die Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) wollen die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen nun das Aufstiegsrecht auch wahrnehmen. Dazu suchen sie nun weiterhin nach Sponsoren.

Göttingen – „Wir freuen uns, dass die Liga, also alle Teams der 1. DBBL sowie alle weiteren relevanten Gremien einem nachträglichen Erstligaantrag unsererseits zugestimmt haben“, sagt Geschäftsführer Richard Crowder. „Aufgrund unserer Außenseiterrolle in den Playoffs war mit diesem sensationellen Erfolg bis zuletzt nicht zu rechnen, sodass wir ursprünglich keinen Lizenzantrag gestellt haben. Das Team ist über sich hin-ausgewachsen und hat es absolut verdient aufzusteigen, weshalb wir nun alles versuchen, um den Aufstieg zu realisieren.“

Nach Platz sieben in der Hauptrunde haben die ohne klassische Profispielerin antretenden Veilchen nacheinander die Aufstiegsaspiranten Rhein-Main Baskets (Tabellenzweiter der 2. DBBL-Süd), ChemCats Chemnitz (Tabellendritter der Nordstaffel) sowie Ligaprimus BBZ Opladen Hawks in drei Playoffrunden geschlagen und sich letztlich unerwartet als Vizemeister das sportliche Aufstiegsrecht in die DBBL gesichert.

Hierfür bleibt allerdings nur wenig Zeit. Entsprechend wichtig sind kurzfristige, positive Signale bestehender und neuer Wirtschaftspartner. „Der Zeitrahmen ist eine große Herausforderung, da die Finanzierung noch nicht gesichert ist“, führt Crowder aus. „Wir müssen unser Partnernetzwerk für die neue Saison deutlich ausbauen. Wir möchten also die regionale Politik und Wirtschaft einladen, das Team zu unterstützen, den Göttinger Damenbasketball gemeinsam mit uns dauerhaft in der ersten Liga zu etablieren und zu einem Top-Standort in Deutschland zu entwickeln.“

Ob die BG 74 künftig in der 1. oder 2. Toyota-DBBL antritt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Jedes partnerschaftliche Engagement ist dabei ein wertvoller Baustein zur Realisation der Erstligateilnahme und der Weiterentwicklung unserer Klubstrukturen.

Interessenten für eine Unterstützung wenden Sie sich per Mail an Jakob Papenbrock (j.papenbrock@bg74.de) oder Geschäftsführer Richard Crowder (richard@crowder.de). (haz/gsd)