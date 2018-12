Olinde feiert mit Bamberg Weihnachten bei BG Göttingen

Göttingen. Brose Bamberg im Weihnachts-Doppelpack bei der BG Göttingen – eine so ungewöhnliche Spiel-Konstellation gab’s wohl noch nie bei den Veilchen.

Samstag (20.30 Uhr) das Pokal-Viertelfinale gegen die Franken, am zweiten Weihnachtstag (15 Uhr) dann das Bundesliga-Spiel ebenfalls in der S-Arena. Bei den Bambergern steht erneut Louis Olinde im Blickpunkt.

Der Sohn von Ex-ASC-Star Wilbert Olinde ist inzwischen zweieinhalb Jahre in Bamberg. „Ich fühle mich wohl, man hat hier alles“, sagt Olinde junior über seine Situation. 10:32 Minuten Einsatzzeit pro Spiel seien derzeit okay. „Man will ja immer mehr spielen.“ Zu Saisonanfang hat er etwas mehr gespielt, derzeit etwas weniger. „Man muss seine Rolle finden und daran arbeiten“, sagt Olinde.

Gesamte Familie kommt

Dass er das Weihnachtsfest zu einem großen Teil in Göttingen verbringt, gehöre eben zum Profi-Leben dazu. „Aber meine Familie ist auch da“, berichtet der 2,05-Meter-Mann. Also: Vater Wilbert, Mutter Ursula und Bruder Jason (17) sitzen zuerst Samstag auf der Tribüne, fahren dann nach Bamberg und sind anschließend auf der Rückfahrt zu ihrem Wohnort Hamburg auch am 26. Dezember nochmals beim Punktspiel in Göttingen dabei. Es ist der Ort, an dem Louis‘ Vater eben seine größten sportlichen Triumphe mit fünf ASC-Titeln erlebte.

Bamberger Weihnachts-Geschenke soll es natürlich nicht geben. „Für uns sind das zwei ,Must-win‘-Spiele“, stellt Louis Olinde klar. Die Franken, seit dieser Saison unter der Regie von Coach Ainars Bagatskis, haben jedenfalls nicht zu verschenken. Olinde: „Auch in der Bundesliga ist jedes Spiel für uns wichtig. Die Umstellung auf den neuen Trainer und auch der Wirbel um die Demission wegen „finanzieller Ungereimtheiten“ von Geschäftsführer Rolf Beyer versuchen Olinde & Co. auszublenden. „Das hat keinen Einfluss auf unsere Leistung“, sagt er ganz Profi. „Wir müssen uns auf die wichtigen Sachen konzentrieren.“

Der lettische Coach Bagatskis (51), ehemals auch Trainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes, erlaube mehr Freiräume auf dem Parkett, mehr Kreativität als Vorgänger Andrea Trinchieri, der die Franken lange erfolgreich führte. „Wir sind sehr offensiv ausgerichtet“, beschreibt Olinde junior den Spielstil von Brose Bamberg. Er komme damit gut zurecht.

Bamberger Sieg in Dijon

Am Mittwoch war Olinde mit seinem Team noch in der Basketball-Champions League unterwegs. In Dijon (Frankreich) gab es einen hart erkämpften 101:97-Sieg nach Verlängerung. Auch in diesem Wettbewerb stehen die Bamberger aussichtsreich da, können sich große Hoffnungen auf die nächste Runde machen. Die Veilchen hoffen nun, dass sie auf einen durch die Reise geschwächten Gegner treffen. Allerdings: Der Ex-Meister, den die BG in der vergangenen Saison zuhause mit 105:98 überraschend geschlagen hat, ist solche zusätzlichen Anstrengungen gewohnt. (haz/gsd)