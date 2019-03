Pech für BG Göttingen gegen Rasta Vechta

Göttingen. Die BG Göttingen verlor unglücklich mit 79:82 gegen Rasta Vechta.

Die BG Göttingen hat noch einen Angriff. Michael Stockton passt auf Mihajlo Andric, der mit der Schlusssirene aus der Ecke abdrückt. Der Ball tanzt kurz auf dem Ring, um dann aber nicht in die Reuse zu fallen. Die Veilchen hatten alles versucht, um wenigstens noch die Verlängerung zu erzwingen, doch am Ende jubelte das Team von Rasta Vechta mit seinem zahlreichen Anhang über einen am Ende doch schwer erkämpften 82:79 (39:50)-Sieg.

Eine ärgerliche Niederlage für die Veilchen, die einmal mehr unterstrichen, dass sie mit den führenden Teams in der Basketball-Bundesliga mithalten können. Denn Vechta hat sich zur Überraschungsmannschaft in dieser Liga gemausert, belegt den dritten Tabellenplatz und hat die Playoffs fast schon in der Tasche. Hingegen wäre ein Erfolg der Göttinger über die Rastaner ein Riesenschritt zum Klassenerhalt gewesen.

Das Spiel begann mit einem Dreier von Derek Willis, und auch die Anfangsphase lief vielversprechend für die Veilchen bis zum 8:5. Die Gäste benötigten vier Minuten, um in die Partie zu finden und das erste Viertel mit 25:20 für sich zu entscheiden. Den Anfang des zweiten Viertels verschliefen die Göttinger. Vechta nutzte dies, um sich allmählich abzusetzen über 28:21 bis hin zum 37:25. Den BGern gelangen in den ersten fünf Minuten dieses Viertel gerade mal drei Zähler. Unkonzentriertheiten der Gastgeber führten in der letzten Minute bis zum Halbzeitpfiff dazu, dass Vechta mit einem 50:39 in die Pause gehen konnte.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit keine Intensität. Darüber haben wir in der Pause geredet und nach dem Wechsel dann Charakter gezeigt“, meinte BG-Trainer Johan Roijakkers, der auf Center Dennis Kramer aufgrund einer Erkältung verzichten musste. Das sah auch Mathis Mönninghoff so: „Wir haben mit viel Herz gespielt. Uns hat aber am Ende das Glück gefehlt. Dennoch können wir vor allem aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit Positives aus diesem Spiel mitnehmen“, ergänzte Mönninghoff, der nach langer Zeit endlich mal zweistellig punkten konnte (10).

Ausgerechnet Lenny Larysz, der in der bisherigen Saison in 22 Spielen insgesamt erst 4:35 Minuten zum Einsatz gekommen war, blies mit einem erfolgreichen Dreier zum 65:71 zur nicht mehr für möglich gehaltenen Aufholjagd. „Er hat das Spiel gedreht“, freute sich Roijakkers für Larysz, der immerhin über sieben Minuten Einsatzzeit aufwies. Mönninghoff zum 68:71 per weiterem Dreier und Willis mit ebenfalls einem Dreier glich zum 71:71 aus. „Uns haben die 20 Ballverluste und unsere Assists am Ende sehr zum Sieg verholfen“, meinte ein glücklicher Vechtaer Trainer Pedro Calles. gsd