Platz drei für BG Göttingen beim Turnier in Belgien

Teilen

Insgesamt 36 Punkte in Belgien: Göttingens neuer lettischer Center Karlis Silins. © Hubert Jelinek/gsd

Die BG Göttingen hat das Vorbereitungsturnier im belgischen Limburg mit einem Sieg abgeschlossen.

Alverberg/Hasselt (Belgien) – Im Spiel um Platz drei gewann die Mannschaft von BG-Trainer Olivier Foucart am Sonntagnachmittag 81:70 (41:31) gegen den niederländischen BNXT-League-Meister ZZ Leiden.

Der Sonntags-Sieg

In der Sporthal Alverberg verteidigten die Südniedersachsen im ersten Abschnitt mit viel Energie, zogen davon und hielten ihren Vorsprung bis zur Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel verlor die BG, bei der weiter Harper Kamp (Knie-Operation) und Deondre Burns (Sprunggelenk) fehlten, ihren Fokus und büßte viel von ihrem Spielfluss ein. Am Ende fielen die Würfe wieder, sodass der deutsche Vertreter das Turnier auf Platz drei abschloss. Bester Veilchen-Werfer war erneut Karlis Silins mit 16 Punkten. Grant Anticevich legte ein Double-Double auf (15 Punkte, zehn Rebounds).

„Den Großteil des Spiels haben wir mit Intensität und Druck gespielt – ein großer Unterschied zum ersten Spiel“, meinte BG-Coach Foucart. „Wir haben mit einer anderen Intensität begonnen und waren bereit, dem Druck des Gegners standzuhalten. Im dritten Viertel haben wir ein bisschen unseren Fokus verloren und viele And-one-Spiele zugelassen. Außerdem haben wir sehr viele Dreier genommen – da müssen wir eine bessere Balance finden.“

Die Samstags-Niederlage

Am Samstag hatte die BG ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 verloren. Beim belgischen BNXT-Ligisten Hubo Limburg United musste sie 64:71 (34:32) geschlagen geben. In der Sporthal Alverberg spielten die Veilchen nach langsamem Start mit den Belgiern auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit behaupteten die Göttinger einen Vorsprung und führten auch im letzten Abschnitt zeitweise. Am Ende konnten die Südniedersachsen mit den physischen Hausherren aber nicht mehr mithalten und mussten sich geschlagen geben. Bester Veilchen-Werfer war Karlis Silins mit 20 Punkten.

Trainer Foucart zum ersten Spiel: „Limburg hat uns von Beginn an physisch dominiert. Sie haben das Reboundduell gewonnen. Wir haben uns zu viele Ballverluste geleistet, die aus unseren Fehlern resultierten. Das hat zu 20 gegnerischen Punkten aus Schnellangriffen geführt. Wir haben zu soft in allen Bereichen agiert.“ (red)