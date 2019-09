Platz drei für Göttinger BG-Männer beim Turnier in Trier

Trier – Mit einem versöhnlichen dritten Platz hat die BG Göttingen das Test-Turnier in Trier abgeschlossen. Im Spiel um Platz drei beim „SWT-Cup“ gewannen die Veilchen mit 99:68 (53:40) gegen Zweitligist Gladiators Trier, der am Samstag gegen medi Bayreuth 68:90 eingegangen war.

Bitter für die Veilchen: Vier Minuten vor Schluss knickte der bisher so agile neue zweite Spielmacher Bennet Hundt um und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden. Bester Korbschütze war wie am Samstag gegen den belgischen Erstligisten Mons-Hainaut Terry Allen mit 21 Zählern. Gegen Mons erzielte er 17 Punkte.

„Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dieses Wochenende einen Schritt nach vorn gemacht haben. Wir haben am Sonntag auf jeden Fall besser gespielt als am Samstag. Trier hat gut dagegengehalten, hatte gegen uns aber nicht genug Möglichkeiten. Dass Bennet Hundt sich im letzten Viertel verletzt hat, tut uns natürlich weh“, meinte BG-Trainer Johan Roijakkers. Hundt wird Anfang der Woche untersucht.

Am Samstag hatte die BG das erste Halbfinale gegen den belgischen Erstligisten Belfius Mons-Hainaut (Roijakkers’ Ex-Klub als Co-Trainer von vor elf Jahren) mit 79:89 (36:40) verloren. Einen großen Unterschied gab es zwischen beiden Teams lange nicht, die Führung wechselte mehrfach. Die Veilchen konnten sich indes nie mit mehr als drei Punkten absetzen, während es die Belgier schafften, immer wieder davonzuziehen. Die BG glich wiederholt aus, doch am Ende der Partie fehlte die Kraft, sie noch wieder zu drehen. Erfolgreichster Werfer für die Göttinger war Terry Allen mit 17 Zählern (davon drei Dreier, zudem acht Rebounds). An seiner früheren Wirkungsstätte kam Mathis Mönninghoff als zweitbester Werfer auf 15 Punkte (vier Dreier).

Diese beiden Spieler strich Roijakkers hinterher auch als einzige positiv heraus: „Mathis und Terry waren die einzigen, die über 40 Minuten anwesend waren, aber das ist nicht genug. Wir sollten an diesem Punkt der Saisonvorbereitung schon besser sein. Offensichtlich haben wir noch einen langen Weg und viel Arbeit vor uns, um auf BBL-Level zu kommen.“

BG: Lockhart 12 gegen Mons-Hainaut, 3 gegen Trier, Waterman 0/13, Anderson 11/7, Lasisi 3/13, Kramer 5/2, Carter 5/9, Andric 3/14, Mönninghoff 15/10, Allen 17/21, Loh, Hundt 8/7. haz/gsd