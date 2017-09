Platz vier in Polen für Veilchen-Ladies

Torun. Die BG 74 Veilchen Ladies haben das Stanislaw-Legowski-Gedächtnisturnier in der polnischen Partnerstadt Torun auf einem undankbaren vierten Rang abgeschlossen. Gegen drei hochkarätige und international erfahrene Gegner gab es drei Niederlagen. Die Veilchen hielten in allen Partien lange mit, mussten sich am Ende aber der größeren Routine und Personaldecke ihrer Kontrahentinnen geschlagen geben.

Nach dem Auftakterfolg gegen Posen am Freitagmorgen stand am frühen Abend das zweite Match des Tages gegen Gastgeber Energa Torun auf dem Programm. Die Veilchen legten gegen den Europacup-Teilnehmer los wie die Feuerwehr, führten nach dem ersten Viertel mit 22:19. In der Folge allerdings stellte sich Torun immer besser auf den Gegner ein und führte zur Pause mit 35:32. Auch nach dem dritten Viertel lag die BG 74 mit lediglich drei Punkten hinten (50:53). Ein 11:23 im Schlussabschnitt ließ die Niederlage am Ende dann aber eindeutig zu hoch ausfallen: 76:61 hieß es mit der Schlusssirene für Torun.

Ein ähnliches Bild gab es dann am Samstagnachmittag, als es gegen das schwedische Spitzenteam Telge Basket ging. Hier stand es zur Pause 35:33 für Telge. Nach dem dritten Viertel lagen die Veilchen erneut mit drei Zählern hinten, um am Ende dann mit 64:71 zu unterliegen. In dieser Partie wurde Alissa Pierce geschont, beste Werferin des Koukos-Teams war Marissa Janning mit 18 Punkten.

Ein wenig deutlicher gestaltete sich die Auseinandersetzung mit PGE MKK Siedlce. Hier verschliefen die Veilchen den Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 9:21 hinten. Bis zur Pause holte die BG auf 27:35 auf und verkürzte nach Wiederbeginn sogar bis auf drei Punkte. Erneut waren es dann die letzten Minuten der Partie, die schließlich zur 51:64-Niederlage führten. Erneut traf Marissa Janning mit 21 Punkten am besten für die Veilchen.

BG 74: Alissa Pierce 17 (12 gegen Torun, nicht eingesetzt gegen Telge, 5 gegen Siedlce), Jennifer Crowder 40 (16/15/9), Vasiliki Karambatsa 22 (2/13/ 7), Corinna Dobroniak 4 (0/4/0), Casey Smith 17 (10/5/2), Mayka Pilz 6 (2/2/2), Marissa Janning 50 (11/18/21), Jana Lücken 5 (2/1/2), Verdine Warner 15 (6/6/3). (nh)