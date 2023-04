Play-offs verlegt und geänderte Spielfolge

Mit Tempo zum Korb: Göttingens Geno Crandall (am Ball) zieht im Niedersachsen-Derby an Braunschweigs Sananda Fru vorbei. © Hubert Jelinek/gsd

Die BG Göttingen ist auf dem Weg in die Play-offs in der Basketball-Bundesliga. Jetzt wurde bekannt, dass die Play-offs später als geplant beginnen.

Göttingen - Hintergrund ist die Teilnahme der Telekom Baskets Bonn an der Final Four-Endrunde in der Champions League in Malaga (Spanien).

Die Rheinländer treten am 12. und 14. Mai in Spanien mit den weiteren Teilnehmern Gastgeber Unicaja Malaga, Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Israel) und Titelverteidiger Lenovo Teneriffa (Spanien) an. An diesem Wochenende sollten in der BBL eigentlich die Play-offs beginnen. Damit Chancengleichheit besteht und alle Teams am selben Tag anfangen, startet das Viertelfinale, so BBL-Spielleiter Jens Staudenmayer, nun erst am 16./17. Mai (Dienstag/Mittwoch) mit dem ersten Spiel.

Spiel zwei ist dann am 18./19. Mai (Himmelfahrt/Freitag), die Spiele drei und vier (falls nötig) werden am 21./22. Mai (Sonntag/Montag) und 23/24. Mai (Dienstag/Mittwoch) ausgetragen. Ein mögliches Spiel fünf steigt am 25./26. Mai. Die Viertelfinals werden immer versetzt ausgetragen: Zwei Spiele an einem Tag, die zwei weiteren am darauffolgenden Tag.

Der weitere Modus: Gespielt wird nicht wie einst abwechselnd zuhause und auswärts, sondern wie vor einiger Zeit geändert im 2-2-1-Modus. Die ersten vier Teams fangen mit zwei Heimspielen am 16./17. Mai und 18./19. Mai an, die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis acht haben dann im dritten (21./22. Mai) und eventuell vierten Match (23./24. Mai) Heimrecht.

Das Halbfinale erstreckt sich vom 28. Mai bis zum 7. Juni, die Finalserie dauert vom 9. bis 18. Juni. (haz/gsd-nh)